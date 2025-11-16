Igual da juegue quien juegue

Igual que falten a lista Fulano, Mengano y Zutano, que da igual que da lo mismo en el equipo que ha ensamblado Luis de la Fuente. Ni siquiera ausencias como las de los dos diablos que herían por fuera para pavor de sistemas defensivos de todo nivel se notan. Y si hay que prescindir del juego por fuera se apela al de dentro mediante la alineación de un puñado de futbolistas con vocación de interiores.

Un caso digno de estudio lo que ha logrado el riojano en días como el de ayer. Sin Pedri, Lamine y Nico, el equipo jugó como siempre, de oído y con unos automatismos en perfecto estado de sincronización. Y todo fluyó desde antes de empezar a sudar con el penalti que desveló el VAR y que Oyarzábal convirtió con la precisión de un lanzador prácticamente infalible.

Por cierto que el caso del eibarrés es digno de estudio, pues ha hecho una carrera a la inversa de lo habitual. Lo habitual es que la carrera de un futbolista vaya retrasando posiciones a la vez que va avanzando la edad. También Merino sube posiciones para convertirse en los mayores depredadores del portentoso equipo creado por De la Fuente.

Cuatro cero a la Georgia de Mamardashvili y Kvaratskhelia en las vísperas de una gran fiesta programada para la noche de pasado mañana en la Cartuja. Tremenda demostración de fútbol y fuerza la de este campeón de la Eurocopa que se planta en el Mundial con la vitola de favorito. Y toda esta demostración se da juegue quien juegue.