De cómo Isco, Amrabat y Vargas cayeron a la vez

Tres meses, se cumplen tres meses del fatídico minuto 2 del partido Betis-Utrecht. Terrible colisión a semejanza de inesperado fue amigo que dejó al club bético sin dos de sus grandes pilares. 27 de noviembre para la apertura de un capítulo insólito en la historia verdiblanca y, como hoy, se trataba de semana de derby. Vísperas que se vieron alteradas por un suceso que sigue penalizando al Real Betis Balompié.

Afortunadamente, dos bajas tan sensibles como son las de Isco y Amrabat han dejado menos daños colaterales de cuantos se temían. El Betis, ahí la mano de Pellegrini, ha ido capeando temporales, está muy bien situado en la tabla y permanece en la Liga Europa con bastante solvencia. No obstante, negar la incidencia de ambos futbolistas en el juego bético sería cosa de lego en la materia.

Curiosamente, tres días antes, lunes 24 de noviembre en Cornellá, otro primer espada se echaba una mano al muslo y otra a la cara incapaz de contener la desazón que le producía una nueva lesión muscular. Otra curiosidad es que era suplido por Alfon, que ni está ni se le espera tras haber sido cedido al Villarreal. Ahí se le torció el curso a Rubén Vargas, que llegó a reaparecer de forma fugaz, ya que ese día, 12 de enero frente al Celta en Nervión, sólo duraba un suspiro en la yerba. Testimonial esa reaparición del suizo, nadie sabe qué habría sido del Sevilla con su concurso. Era derbi cuando todo pasó y vuelve otro derbi sin ellos.