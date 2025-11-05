Jornada a la defensiva

El martes la jornada tuvo otra toma de beneficios generalizada en los mercados europeos, aunque las pérdidas iniciales de en torno al 1,7% se moderaron sensiblemente al cierre. Una vez dejados atrás los resultados de las tecnológicas, el acuerdo entre China y EEUU y las reuniones de los bancos centrales, el panorama para los mercados parece despejado de cara a las próximas semanas.

El comportamiento sectorial mostró un sesgo claramente defensivo, con avances en Consumo básico, Salud, Utilities e Inmobiliarias que han compensado las tomas de beneficios en los valores que más han repuntado en las últimas semanas de sectores cíclicos como Tecnología, Industria y Consumo discrecional. El sector bancario ha mostrado un tono resiliente, reflejando un carácter “defensivo” en el contexto actual.

Destacó la caída del Telefónica de en torno a un 12% tras anunciar en su Capital Markets Day una revisión a la baja del cash Flow y un recorte del dividendo a la mitad en 2026. El objetivo es reducir el endeudamiento y situar a la compañía en una senda de crecimiento sostenible que le permita acometer operaciones corporativas en sus mercados core.