Minuto 2 de pesadilla

Minuto dos y sobre la Cartuja cayeron todos los malos mengues que imaginarse pueda. Un futbolista lesionaba a un compañero y también él salía perjudicado. Curiosamente, dos de los mascarones de proa de este Betis que el domingo colisiona con su eterno rival. Suceso insólito, dos lesionados de una tacada y, para colmo, el autor del desaguisado tardaba en decidir su sustitución, por lo que con todo por librarse, Pellegrini se quedaba sin dos ventanas de una vez.

Y todos esos fantasmas que revolotean sobre la vertical del Betis aparecieron para que la Cartuja enmudeciese y todo se convirtiese en un cruzar de dedos rezando cuanto se sabe. Y el partido continúa en un ir y venir sin ton ni son, como si todo hubiese acabado con las lesiones de Isco y de Amrabat. Juego anodino hasta que Antony, al filo del descanso, gana un duelo, la pone en la olla y allí aparece Cucho para peinarla al segundo poste.

En el descanso sólo se habla del infortunio que fue aquella malhadada colisión y pronto Abde se saca de la chistera uno de esos tiros que prodiga y todo parece visto para sentencia. Pero esta noche novembrina es una caja de sorpresas y ahí que el gallego Miguel Rodríguez hace el gol de la jornada desde más de cincuenta metros. Queda mucho por delante y el Betis no termina de cerrar la noche, pues hasta el final serán más de los deseables los acercamientos de los holandeses al portal bético. Final feliz, pero sin olvidar la pesadilla del mi’nuto 2.