No debe extrañar la ausencia de Isco

Confía Luis de la Fuente en su guardia de corps y hace bien, pero que Isco no tenga sitio en el equipo nacional es difícil de entender. El papel recitado por la selección no admite duda alguna, por lo que parece más que lógica la falta de caras nuevas, sobre todo si no pertenecen a la plantilla de los dos clubes que acaparan el protagonismo en nuestro fútbol. ¿Estaría ya en esa convocatoria Asencio si no militara en el Real Madrid?

Exceptuando a Pedri no hay un sólo manijero en nuestro fútbol como Isco, auténtico alumbrador en el buen Betis de la actualidad. Pero es que desde llegó a Heliópolis no ha hecho otra cosa que cosechar méritos en un nivel que se escapa para el resto de colegas. Sólo el canario Pedri está en la sintonía del malagueño, pero insisto en que no es descabellado que De la Fuente continúe confiando en el grueso de la nómina de futbolistas que le ayudó a ser un seleccionador tan laureado.

Y ayer cuando se hizo pública la relación de futbolistas convocados para el play off con Países Bajos ardieron las redes sociales clamando por la ausencia de Isco. Eran voces mayoritariamente de béticos que lamentaban el hecho, pero a la misma vez surgieron voces agradeciendo al seleccionador su olvido por la simple razón de que así esté más descansado y más en condiciones de rendir a las órdenes de Pellegrini. Y eso es lo que verdaderamente le importa al bético.

Desde la acera del interés general no entra en cabeza humana que un futbolista milagro como Isco no sea utilizado por el equipo de todos. No me ha extrañado la decisión del seleccionador e imagino que se habrá devanado la sesera buscando un hueco para el malagueño. Muchas opiniones en relación a una convocatoria que ha sorprendido, pero que a un servidor no le extraña lo más mínimo. ¿Le dieron a Joaquín la oportunidad de despedirse de la selección? Blanco y en botella...