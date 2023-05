El resultado de las elecciones puede teñir de azul o de rojo el mapa, pero que ese color sea definitivo dependerá de las negociaciones entre partidos que se tendrán que iniciar este lunes. Sobre todo las municipales, porque la ley electoral recoge que en el caso de la elección del alcalde, si en la primera votación no tiene mayoría absoluta el candidato que presente un partido o una coalición de partidos, en la segunda convocatoria será elegido alcalde el que encabezaba la lista más votada el día de las elecciones.

Lo que indican los sondeos últimos es que el mapa inicial será azul, porque ganará el PP en votos, pero lo que importa es gobernar, alcanzar el poder. Y, si no se dan mayorías absolutas, todos los partidos deben volcarse en negociar a su derecha y a su izquierda. El PSOE cuenta en principio con más siglas a su favor, las de toda la izquierda con la que Pedro Sánchez ha mantenido acuerdos de coalición o de legislatura como presidente del Gobierno. Al PP se le adjudica en cambio que solo tiene capacidad de llegar a pactos con Vox, a lo que se resiste Feijóo.

Hasta ahora ha preferido mostrar tibieza todas y cada una de la veces que se le ha preguntado por Vox, se ha remitido a los resultados del día 28 antes de tomar las decisiones necesarias, pero es evidente que no le gusta Vox aunque mantiene una buena relación con Abascal. Es evidente también que se siente cómodo ante el Gobierno de coalición alcanzado en Castilla y León, y que hará cuanto esté en su mano para buscar fórmulas que no dejen a los gobiernos regionales y locales del PP condicionados por las exigencias de Vox, en el caso de que el PP tenga mayorías suficientes como para negociar gobiernos.

El presidente del PP busca otras fórmulas. Públicamente ha expresado su deseo de que PP y PSOE lleguen a acuerdos para evitar así dar poder a partidos extremistas o independentistas como Vox, ERC, Bildu, Junts o Podemos. El problema para Feijóo y el PP es que parte de los españoles consideran una indignidad llegar a cualquier tipo de pacto con Vox, pero asumen sin embargo que se puede pactar, como hace Sánchez, con partidos como los mencionados. Entre los que no se incluye Sumar porque en estas elecciones no se presenta. Y su líder, Yolanda, no ha definido su posición final. Se ha hecho una imagen propia, el gesto de acariciar el rostro de sus aliados, pero en cambio no ha sido capaz de tomar una decisión respecto a qué quiere ser en las generales: si candidata de Podemos a través de Sumar… o dejar fuera de Sumar al partido de Pablo Iglesias, Montero y Belarra.

¿Podría el PNV cambiar de bando?

Feijóo tiene una buena relación personal con Urkullu, incluso fue el único presidente de Gobierno regional al que invitó al congreso de Sevilla, aunque Urkullu no pudo asistir. El que manda en el PNV es Andoni Ortúzar, pero la opinión de Urkullu se tiene en cuenta y además en el PNV están muy contrariados con Pedro Sánchez por haber blanqueado a Bildu, que pisa los talones al PNV en el País Vasco.

Un posible acuerdo entre PP y PNV sería asunto para las elecciones generales, ya que hoy no hay elecciones en el País Vasco. Pero sí en Navarra, donde Sánchez y el PSOE tendrán que tomar postura. Es una región clave desde el punto político y social.

En las pasadas autonómicas UPN, en lista compartida con PP y Ciudadanos, ganó con amplitud las elecciones, pero desde Moncloa se promovió un acuerdo con Podemos y Geroa Bai –la marca navarra del PNV– y además contaron con el apoyo parlamentario de HB-Bildu en ocasiones en las que no alcanzaban la mayoría necesaria para aprobar decisiones legislativas. La presidenta María Chivite ha asegurado en campaña que piensa repetir la misma coalición y no tiene intención de incluir a Bildu en su Gobierno. Pero habrá que verlo una vez que se conozcan los números del 28M.

Otra comunidad que centra la atención política es Cataluña, sin elecciones autonómicas pero sí municipales. Para Sánchez es fundamental conseguir la alcaldía de Barcelona, con un candidato, Collboni, que es el principal rival de Ada Colau… a la que apoya Yolanda Díaz. Es el nombre más fuerte de Sumar, el conglomerado de partido que tiene a Díaz como líder. Y también hay interés máximo por lo que ocurra en Valencia, donde Ximo Puig se bate con fuerza para impedir que el PP se haga con el Gobierno regional, la alcaldía de Valencia o las dos instituciones. Como se baten PSOE y PP para hacerse con las capitales de las provincias andaluzas, donde la lucha es a muerte en Sevilla porque para los socialistas sería una derrota indeseada perder esa ciudad.

El PP ha lanzado recados a partidos regionales. Teruel Existe, que tuvo una colaboración importante con Sánchez en la investidura como presidente de Gobierno, no ha descartado la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdos con Feijóo, pero siempre que no pacte con Vox en Aragón. Puede ocurrir lo mismo con otros partidos de características similares en Cantabria y Castilla y León.

A la mayoría de los ciudadanos estas elecciones les importan tanto o más que las generales, porque se elige a quienes les van a resolver los problemas más cercanos, los que dependen de las decisiones que tomen sus alcaldes y gobiernos regionales. En un alto porcentaje de casos, votan distinto que en las elecciones generales, conocen mejor a los candidatos y saben cuál es su nivel de fiabilidad y el compromiso con la ciudad o la que región que pretenden presidir.

Los regionales también cuentan

Para los dirigentes nacionales estas elecciones tienen un valor extremo porque a pesar de que efectivamente no siempre se vota igual en las municipales y autonómicas que en las generales, sí es cierto que marcan una tendencia que suele tenerse en cuenta cuando llega la hora de votar al futuro presidente del Gobierno central, el español. En este caso además las generales están muy próximas, en diciembre como fecha límite, y tanto Sánchez, como Feijóo, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias –que es quien manda en Podemos– saben perfectamente que del éxito de las negociaciones que se inician la semana próxima dependerá en buena parte que mejoren o disminuyan las posibilidades de sus partidos en las generales.

Feijóo ha propuesto que se deje gobernar a quien haya logrado la lista más votada, a la que está dispuesto a votar, pero Sánchez no ha apoyado la idea, lo que da vía libre a Feijóo para maniobrar con quien sea necesario para tratar de alcanzar pactos de gobierno aceptables pero que al mismo tiempo no perjudiquen las perspectivas del PP en elecciones futuras. Si llega a algún acuerdo con Vox, no aceptará las críticas del PSOE. Porque gobierna en coalición con la extrema izquierda populista de Podemos, tiene a PSOE y a ERC como socios y, además, él ha ofrecido un pacto a los socialistas para evitar gobiernos con partidos ultra.

Sánchez por su parte debe ser consciente a estas alturas de que en su partido muchos de los dirigentes más respetados están en completo desacuerdo con la coalición que ha formado, con que haya abrazado propuestas inauditas y radicales de Podemos, y con la España subvencionada que ha creado, una España en la que no se prima el esfuerzo ni se crean puestos de trabajo estables y bien remunerados, con una huida importante de la inversión extranjera y nacional por desacuerdo con las nuevas políticas fiscales, educativas, paritarias y de vivienda. Más la inseguridad jurídica.

Ciudadanos puede desaparecer del mapa, pero el PP ha dado acogida a algunas de sus figuras más valoradas y está dispuesto a abrirse aún más a quienes no consigan éxito este domingo.

Domingo que se vivirá con expectación máxima. Pero lo importante, lo que definirá a la España regional y local en los próximos años, dependerá de cómo negocien PSOE y PP a partir de este lunes.