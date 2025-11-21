Sobre presidentes profesionales

Importante cable el que le ha lanzado Antonio Cordón a su jefe. Su jefe es José María del Nido junior, el presidente de su actual club. Ha dicho el competente secretario técnico que jamás estuvo bajo las órdenes de un presidente tan trabajador como José María. Y con la cantidad de jefes que ha tenido Cordón en su larga carrera en los despachos de la futbolería universal tiene valor. Ha vivido en multitud de cancillerías futboleras y cuando habla lo hace con un reconocido conocimiento de causa.

Y como en el lugar donde radica su destino actual, los moradores tienen una piel tremendamente fina, esa frase se califica en alguna trinchera como un dardo al presidente del Betis, uno de sus últimos jefes. Pero no veo yo al extremeño como hombre proclive al dardito más o menos oportuno, ya que fue de siempre mesurado y ciertamente respetuoso con quienes le dieron trabajo y, por ende, sustento.

De ahí que no crea en las ganas de herir del actual director deportivo nervionense. Y viendo las cosas tal que así, quizás no haya reparado en algunos detalles que serían más que suficientes justificantes de la extensa jornada laboral de José María del Nido junior. Quizás no haya caído tan competente técnico en la materia en que posiblemente sea su único jefe que justifica sobradamente el full time por la sencilla razón de que su modus vivendi se basa en la soldada que percibe del Sevilla; o sea que es un presidente profesional y no amateur, que tiene dedicación exclusiva, ¿verdad?