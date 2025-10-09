Los principales índices europeos acabaron la sesión con subidas cercanas al 1% en la mayoría de los casos. El IBEX 35 cerró con una subida del 0,9%, el CAC 40 rebotó un 1% tras la complicada semana que estaba teniendo y el Euro Stoxx 50 subió un 0,6%.

En Europa, la Comisión Europea anunció un plan para reforzar la protección de la industria siderúrgica mediante un aumento de aranceles y una fuerte reducción de las cuotas de importación. La propuesta limita a 18,3 millones de toneladas anuales las importaciones libres de aranceles, un 47 % menos que en 2024, y eleva hasta el 50 % los gravámenes sobre el exceso de acero importado. Esto provocó descensos en la mayoría de las empresas dedicadas al sector del automóvil. Las acciones de BMW descendieron un 8,25% después de reducir sus guías debido a los aranceles y a la evolución del negocio en China.

En España, la noticia de la protección a la industria siderúrgica provocó fuertes subidas en ArcerlorMittal (+6,2%) y en Acerinox (+3,3%). Además, el sector financiero ha vuelto a ser uno de los ganadores de la sesión con subidas generalizadas en la mayoría de los bancos del índice. En la parte negativa, solo destacaron los descensos de Aena (-1,1%) e Inditex (-0,8%).