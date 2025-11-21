Subidas moderadas

Los principales índices europeos subieron impulsados por los resultados de Nvidia de la noche anterior, tras superar las expectativas de ingresos y beneficios, a pesar de que al cierre de la sesión corrigieron ligeramente parte de las ganancias. El Íbex 35 cerró con un aumento del 0,33%, el Euro Stoxx 50 también subió un 0,33%, con el DAX alemán cosechando una ligera subida del 0,2%.

En España, destacamos el repunte del sector bancario con Caixabank (+2,9%) y Bankinter (+2,5%) liderando las subidas, en una jornada donde los sectores más castigados durante la semana repuntaron ante el optimismo inversor.

En Europa, destacamos la subida de BNP Paribas de más del 4,4%, seguido de Flutter Entertainment, Louis Vuitton y ASML. La parte negativa la pusieron las empresas de automóviles con descensos generalizados en el sector, con Stellantis a la cabeza de ellos. En el plano geopolítico, los rumores de un posible plan para la paz en Ucrania, que supondría importantes concesiones e ideado entre EEUU y Rusia, provocó fuertes descensos el miércoles en las empresas de defensa europea y en el precio del petróleo, en la sesión de ayer recuperaron parte del descenso.