El toreo crea prosperidad

Por si queda alguien que dude de la vitalidad de la Fiesta Nacional que se hubiera dado una vuelta este fin de semana por el Arenal. Habría comprobado cómo al conjuro de la corrida de toros se agolpa una multitud en la plaza y, sobre todo, en los aledaños. Que le hablen a los hosteleros de todo el centro de Sevilla si procede prohibir el toreo y son capaces de contestar a bayoneta calada. Tres corridas y tres cartelitos de ese no hay billetes que tanta felicidad crea, pero lo más espectacular de todo este acontecimiento es la riqueza que origina en toda la zona de influencia del suceso. Sevilla hasta la corcha, imposible encontrar hueco en todo abrevadero que se precie y riadas de personas en Iris para tocar los alamares del torero que sube por esa empinada cuesta hacia el patio de caballos. Ha sido memorable un fin de semana en el que mucho ha tenido que ver la confección de unos carteles rematados, que no sólo creó expectación el choque de trenes de los dos motores de la Fiesta. Y al final, hasta hubo armisticio.