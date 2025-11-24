El victimismo será empezar a perder el derbi

El victimismo y ver oscuras persecuciones suelen nublar la vista cuando de hacer autocrítica se trata. Impiden una visión panorámica del cuadro para detectar los borrones. Y este Betis de Pellegrini 6.0 los muestra en su composición, claro que los muestra. El motor no termina de carburar redondo ni el equipo se muestra inasequible para sus adversarios. Todos le encuentran las vueltas. En realidad, el Betis de Isco y Antony no ha alcanzado aún el brillante nivel futbolístico que alcanzó por unos meses el Betis de Guido, Álex Moreno (aquel Álex Moreno), Canales, Fekir e incluso Borja Iglesias. Aquellos partidazos de Liga en el Camp Nou y de Copa en Anoeta, por ejemplo, fueron incluso mejores que el magnífico que el Betis dibujó la temporada pasada ante el Atlético en el Villamarín, que bajó algo tras el descanso. Sigue insinuando el equipo verdiblanco más de lo que da. Los narradores y analistas esparcen elogios como pétalos de rosas antes de cada partido y muchas veces esas flores muertas alfombran un camino de decepción hasta el vestuario tras la batalla.

Esta vez, el timorato Girona se las bastó con las carreras y zigzagueos de Bryan Gil con la colaboración de ese guadianesco estilista que es Ounahi. No es el Betis el equipo autoritario que debe ser por potencial y por eso el tren de la Champions por la vía de la Liga se le está escapando jornada a jornada. Hay que escudriñar y preguntarse, por ejemplo, por qué Pellegrini se empecina en Bellerín y no le da bola alguna a Ángel Ortiz. O por qué no soluciona lo quebradizo que es el equipo en las transiciones del rival, sobre todo si falta Amrabat.

El problema es que durante estos días de vísperas de derbi, desde el Betis y su corte de agradaores van a cargar las baterías para disparar a Iosu Galech y a todo el Comité Técnico de Árbitros por la tarjeta roja a Antony para prefabricar un relato paralelo de la conspiración que sólo serviría para una cosa: para empezar a perder el derbi.