Con la tristeza que conlleva la dolorosa desaparición de ese Bajo Guía santuario gastronómico de los platos más nuestros era una delicia ver el Arenal en estos días de corridas de toros. Y dicho lo cual, a ver qué argumentos son los que esgrimen sus detractores para combatir esta fuente de riqueza. Desde Inchausti al Taquilla, pasando por el Ventura y sus excelsos mejillones, todos los bares hasta la mismísima bola, sin dar abasto para atender tanto turismo y a tanto aborigen como echa la casa por la ventana un día de toros. Porque esa es otra, lo que dura la jornada de barra y comedor un día de toros, cómo se enlaza una colación con otra y qué rumbo el del personal. Y así, comprobando y reafirmando la cosa se me ocurrió parafrasear a Gallito con lo de “quien no ha visto toros en el El Puerto...”. Pues eso, quien no los ha visto en Sevilla que se pase por el Arenal.