Betis y Sevilla, ante dos rivales directos

Decimocuarta jornada ya en liza y este primer domingo de diciembre se abre como crucial para el corto y medio plazo del fútbol según Sevilla. Se sobrepasó ya el primer tercio de Liga y si el Sevilla afronta en Vitoria la sugestiva tarea de continuar liderando la tabla, el Betis no tiene otra salida que ganarle a la Real para que las distancias con sus objetivos no se agranden. Y para ello, uno abre y otro cierra la programación dominical.

El fiasco de Villarreal que tanto aguó la apoteosis del Camp Nou contó con el antídoto de la clasificación europea. El Betis de Setién anda cuajando una fase de grupos tan solvente que haberse clasificado a falta de un partido liderando el grupo, tan complicado a priori, se veía utópico a finales de agosto cuando se sorteó la Liga Europa. Pero en la Liga no se muestra tan autoritario y este mediodía tiene por delante un buen escollo con la presencia del mejor visitante liguero.

Faltará Canales y eso no es baladí, pues el cántabro está superando las expectativas creadas cuando fichó. Pero en este Betis las ausencias no se notan demasiado y con lo que Setién dispone hay mimbres suficientes para tejer este importante cesto de hoy a mediodía. Siete horas después de que se sepa qué pasó, el Sevilla comparece en Vitoria con el doble objetivo de seguir de líder y también de borrar su imagen del jueves en Lieja, en nada parecida a la que muestra en Liga.

Afortunadamente, Machín utilizará para el asalto a Mendizorroza su primera unidad, pues quedó demostrado que la segunda da sólo para lo que da. De todas formas, el Alavés de Abelardo no es enemigo fácil y las concesiones gratuitas no figuran en su ADN. Jornada decimocuarta y de notable incidencia para los nuestros, pues colisionan con dos rivales que, hoy por hoy, se muestran como rivales directos de uno que quiere seguir de líder y de otro que busca no descolgarse.