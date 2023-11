Quedan todavía bares que no han adoptado el sistema de reserva y suelen ser los que están seguros de que pondrán el ‘no hay billetes’ en sus puertas. Bares con sobredosis de cartel y tirón taquillero que no necesitan hipotecar sus turnos. Se puede comprobar cualquier día y me tocó confirmarlo una vez más la noche del viernes en que sólo encontré plaza, por supuesto que en barra viendo las mesas al completo. El itinerario del centro, ese que pasa por Trifón, Moreno, Inchausti, Barbiana... se presentaba imposible y sólo asequible mediante un tráfico de influencias que sabe mal, pero que se nos presenta como la única medida para el consabido salvoconducto. Y si te metes por Mateos Gago, lo más posible es que ni siquiera puedas pasearla. ¿Moriremos de éxito? No sé, pero parece que camino de eso llevamos.