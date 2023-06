EN unos días José Luis Sanz será el nuevo alcalde de Sevilla y conformará un Gobierno municipal. Van aquí, de forma gratuita y desinteresada, algunos consejos surgidos caprichosamente, como los jaramagos en los tejados:

1) Cumplan algunas promesas de su candidato y otras no. Puede parecer cínico, pero la política es así. Por ejemplo, saquen adelante eso de volver a la Feria de siempre –con su alumbrado el lunes y sus fuegos artificiales el domingo– y olvídense de la ocurrencia de sacar al Museo de Bellas Artes de su ubicación histórica.

2) Recuperen el concepto micro (micropolítica y microurbanismo, fundamentalmente). Olvídense de los ejes estratégicos y los grandes proyectos. No vendan motos galácticas y replanten, por ejemplo, los naranjos secos de las Delicias.

3) Cuiden hasta el último centímetro de la ciudad. No se pueden volver a repetir proyectos rutinarios y anodinos como los del paseo de Colón o la Magdalena, que han sido oportunidades históricas desaprovechadas. Está bien que los promotores de hoteles paguen las reurbanizaciones, pero hay que controlar su calidad estética. Hay un mundo más allá de la losa de granito.

4) Frenen de inmediato la agresión al patrimonio de los barrios de la ciudad: La Palmera, el entorno de Miraflores, El Porvenir, Nervión, Ciudad Jardín... El legado histórico de Sevilla va mucho más allá de las iglesias del centro.

5) No paren de plantar árboles. Con o sin cambio climático en Sevilla hace muchísimo calor. Los árboles adornan y refrescan la ciudad. (Por cierto, obliguen de una vez a la residencia universitaria de La Palmera –esa de los palitroques verdes y blancos– a que reponga los ejemplares que taló).

6) Hay que potenciar las bibliotecas de barrio. La prioridad de la política cultural de un Ayuntamiento debe ser siempre la base. Más felpudos y menos alfombras rojas.

7) No se empachen de poder. Eviten el espectáculo que dio el PP en su último desembarco en el Ayuntamiento. Están ahí para servir a los ciudadanos, no para pavonearse. No hay nada más ridículo que un concejal con ínfulas (aunque sea de Cuenca).

8) No van a poder solucionar el problema de la pobreza de algunos barrios, pero hay que ser especialmente sensibles con esta cuestión. Formación y empleo, es el único camino. Es importante no derrochar dinero público en pamplinas que sólo sirven para colocar enchufados y hacerse la foto.

9) Y, por supuesto, no se olviden de limpiar la ciudad y controlar la marabunta turística.