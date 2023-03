DURANTE un corto periodo de mi vida trabajé en una fundación cultural que llevaba el nombre del creador de uno de los grupos editoriales más potentes de Europa. La sede estaba en una bonita casa del centro de Sevilla (eso que los madrileños llaman palacete) que había sido restaurada con criterios más que discutibles, pero que seguía conservando la prestancia de sus años dorados. Los antiguos propietarios, una estirpe titulada, se habían asegurado de que los nuevos dueños contratasen para la fundación a un viejo criado de la familia al que le quedaba poco tiempo de vida laboral. Y allí estaba Eloy, un solterón con porte de postillón versallesco que, según me dijo, había sido el mozo de comedor de los señores marqueses, haciendo ahora las labores de portero del capitalismo.

No me cabe la menor duda de que Eloy, que siempre fue amable y paciente con nosotros, nos veía como unos advenedizos que, pese a la corbata y el traje, no podíamos ocultar un origen discutible. Por eso le gustaba ilustrarnos sobre la vieja dinastía reinante en la casa, al frente de la cual estaba su adorada marquesa, e informarnos sobre los distintos fantasmas que poblaban las estancias más oscuras. Eloy se jubiló pronto y la empresa, que tenía un departamento de recursos humanos como Dios manda, se encargó de montarle un homenaje, con comilona alegre y plebeya y la entrega de un reloj propio de un estraperlista. A Eloy le sorprendió gratamente tanto agasajo y quizás comprendió que aquella panda de advenedizos no era tan lamentable como supuso en un principio. A los pocos meses de su retiro, según me llegaron noticias, murió.

Eloy me recuerda, salvando evidentemente las distancias, al organista de El Gatopardo que, junto a sus perros, acompaña al príncipe de Salina en sus jornadas de caza. En una de estas expediciones cinegéticas, el hidalgo pobre le confiesa al gran noble que no apoyará a la revolución liberal que viene del norte, porque él es un hombre agradecido y leal a los Borbones, que le pagaron unos estudios de música gracias a los cuales come todos los días. No lo dice, pero en su fidelidad hay algo estético, una manera de estar en el mundo caballeresca y pobre a la que no está dispuesta a renunciar. El príncipe de Salina escucha las palabras del hidalgo con amabilidad, pero con esa ironía que los ricos aplican a los menesterosos. Él ya sabe que va a apoyar la revolución liberal mediante el viejo sistema de cambiar blasones por alforjas. Su linaje no perderá lustre, pero probablemente el organista se sumergirá en la oscuridad de las masas proletarias que están naciendo en ese momento. Excepto en revoluciones muy extremas, los antiguos privilegiados se limitan a hacer un hueco a los nuevos poderosos. Hay lugar para todos. El resto se queda contando historias de fantasmas.