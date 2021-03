¿Prevalecerá la mejor Liga del mundo?

Continuamos para bingo, léase para derbi, ya estamos en la vigilia de ese partido de partidos que es en el fútbol según Sevilla, las mariposas revolotean en la barriga, abundan las especulaciones en torno a lo que vayan a alinear Lopetegui y Pellegrini y, sin embargo, surge una línea paralela que ni toca ni se cruza con el derbi. Se trata de la escabechina que Europa ha realizado con los nuestros para que de siete sólo sobrevivan cuatro.

Cuatro, pero sólo de momento, pues el Atleti lo tiene en japonés el próximo miércoles en Londres. El golazo de Giroud en la ida de Bucarest ha puesto la eliminatoria de octavos en franquía para los ingleses, de ahí que sólo el Madrid pueda mirar al futuro continental con optimismo. En cuanto concierne a la segunda competición, tanto Granada como Villarreal dan opción a pensar que ambos permanezcan como supervivientes tras haber caído la Real en el turno anterior.

Quiere decirse con esto que parece que la Liga ha bajado un escalón respecto a sus compañeros de viaje, esas grandes ligas que están superando a la que hasta ayer mismo fue considerada la mejor Liga del mundo. Pero mucho me temo que esto sea sólo el inicio de una desescalada y no un eventual sorpasso. Y ello está fundado en que las grandes estrellas preferirán ir a países donde la presión fiscal no sea como la que se está implantando por parte del régimen gobernante.

Bajo la lupa de ese Gran Hermano que se maneja desde la Moncloa, el derecho de imagen, las grandes estrellas van a pensárselo bien antes de aterrizar en nuestra Liga. No sé si esta inusual tasa de eliminados es la punta de un inquietante iceberg. Sólo nos sacará de dudas el próximo destino de las dos estrellas más brillantes de hogaño, Mbappé y Haaland. Si recalan en nuestra Liga, todo será una falsa alarma. En caso contrario, lo de mejor Liga del mundo pasará a la historia.