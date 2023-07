Más allá del coronavirus

El Gobierno aprobó esta semana, tres años después de que se declarase la pandemia del coronavirus, el fin del uso obligatorio de las mascarillas en las farmacias y los centros médicos, uno de los últimos signos externos que nos quedaba del maldito virus que tantas vidas se ha cobrado. No conviene, en cualquier caso, bajar la guardia en lo que se refiere a la salud. Y no ya por el riesgo de nuevas pandemias. Este mismo año, sin ir más lejos, han fallecido más sevillanos que en lo más crudo del Covid y este dato basta para indicarnos que no podemos bajar la guardia.