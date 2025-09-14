La Avenida, con mucha calma

El gobierno de José Luis Sanz ha vuelto a reiterar esta semana que el peatón será la prioridad absoluta del proyecto que tiene en mente para transformar la Avenida. Sabemos que ni el carril bici, ni los patinetes y ni siquiera los toldos le gustan al alcalde. Sólo cabe confiar en que los próximos trabajos, a partir de la Semana Santa de 2026, se acometan con la calma precisa para que el resultado final no depare sorpresas desagradables, como ha ocurrido este mismo verano con los polémicos toldos.