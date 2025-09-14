Los datos de la Sanidad

La atención sanitaria en Andalucía sigue siendo el principal motivo de queja de los ciudadanos; hay listas de espera, problemas para acceder al médico de familia y casi desesperación para ser atendido por un especialista. Los datos oficiales dicen que, por primera vez en la historia, en Andalucía se invierte en salud por habitante por encima de la media nacional, 1.764 euros frente a los 1.757 euros . Siete céntimos que son apenas un detalle. Pero que muestran una realidad: cada vez se invierte más en la sanidad andaluza pero los problemas persisten. ¿Por qué?