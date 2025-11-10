Estimados vecinos de Los Remedios

Con este saludo comienzan las hojas informativas que la empresa KKH Property Investors, que está desarrollando las obras de la antigua fábrica de tabacos de Altadis entre la calle Juan Sebastián Elcano y el río, reparte entre los vecinos del barrio y que deja también en comercios y bares para que las podamos conocer los clientes que acudimos a desayunar o tomar una copa. Ese es mi caso y las pude leer en un local de la calle Monte Carmelo. Un breve boletín informativo, con el número 3 y fechado en octubre. Son tres folios a doble cara e imágenes en color de infografías del estado final del paseo fluvial y de la pasarela peatonal que cruzará el río para unir este complejo con Delicias y San Telmo. Con esta inteligente práctica de informar ampliamente del desarrollo de las obras del complejo, con plazos detallados de cada parte del mismo, jardines, edificios, etcétera, así como el cumplimiento de esos plazos y otras cuestiones, como limpieza de obra, los vecinos, de acuerdo o no con todo lo que se está haciendo, están informados puntualmente y en detalle. Ahí es nada.

En este caso esta política informativa la pone en práctica una empresa privada, la mencionada KKH Property Investors, que es una sociedad inmobiliaria que nació en 2014 de la unión de varias empresas y fondos inmobiliarios y tiene como objetivo el desarrollo de hoteles de cinco estrellas, locales comerciales y oficinas en zonas centrales de ciudades. Y siempre con proyectos de arquitectos de primera fila. Además del complejo en obras en Sevilla han realizado otros en Barcelona, Ibiza y Madrid, sin salir de las características descritas. El complejo que realizan en Los Remedios, con proyectos de los arquitectos Kengo Kuma y Carlos Ferrater Mora, son oficinas y espacios comerciales, equipamientos culturales y vecinales, zonas verdes y arboladas, la pasarela peatonal mencionada y un hotel de lujo internacional de la exclusiva cadena Mandarin que nos equiparará a Madrid, Barcelona, Hong Kong, París y Londres.

Como compromisos concretos con los vecinos se detallan que excavaciones y cimentaciones, que producen ruido y polvo, terminarán antes de fin de año. Que los trabajos de remodelación de los espacios públicos y ajardinados están previstos que se terminen el 28 de febrero de 2026. Qué casualidad, el día de Andalucía. Veremos una inauguración, seguro. Y que todo el complejo se terminará a finales de 2026. Incluida la pasarela, que según lo previsto y con una tramitación nada sencilla se terminará en diciembre de 2026. Regalo de Navidad. Información puntual y detallada y compromiso de cumplimiento de plazos es una lúcida manera de conectar con la ciudad y sus vecinos. En este caso la aplica una empresa privada y debería ser generalizada. Y que desde luego deberían cumplir en primer lugar las empresas y administraciones públicas.