Genocidio armenio: entre 800.000 y 1,5 millones de masacrados en dos años. Plaza de Tiananmén (incidente del 4 de junio, 1989): número de muertos desconocido; se calcula que de cientos a miles. Sbrenica (del 11 al 22 de julio, 1995): 8.000 bosnios musulmanes asesinados. Entre 20.000 y 30.000 desapariciones forzadas de activistas, sindicalistas, periodistas, artistas, sacerdotes y opositores en el Proceso de Reorganización Nacional de los gobiernos militares argentinos. Auschwitz-Birkenau (1940-45): exterminio industrializado de unas 1.100.000 personas, de las cuales 960.000 eran judías. Hiroshima y Nagasaki (6 y 8 de agosto, 1945): 200.000 muertos inmediatos. Invasión estadounidense de Panamá: según la ONU, unos 500 civiles masacrados en poco más de 40 días. Guatemala (1981-83): matanza de entre 150.000 y 170.000 indígenas mayas. Majdanek (1941-44): de 78.000 a 120.000 muertos, alrededor de 60.000 judíos. En Ucrania, más de 46.000 civiles caídos (5.000 niñas y niños) desde el inicio de la invasión. Represión de Queipo de Llano: las cifras exactas son imposibles de conocer; se estima que, en Andalucía y Extremadura, entre 45.000 y 55.000 personas fueron exterminadas bajo su mando.

Genocidio de Ruanda (1994): entre 800.000 y un millón de tutsis asesinados. Jemeres Rojos (1975-79): purificación de entre millón y medio a tres millones de camboyanos. Nankín (de diciembre de 1937 a febrero de 1938): entre 100.000 y 300.000 asesinados y unas 20.000 violaciones. Incluyó un concurso para matar a 100 personas con katana. La Gran Purga (del 19 de agosto del 36 al 17 de noviembre del 38): de 700.000 a 1,2 millones de asesinados entre opositores, troskistas, kulaks, líderes religiosos… Sabra y Shatila (del 15 al 18 de septiembre, 1982): entre 350 y 3.500 –según versiones– palestinos asesinados por Falange Libanesa. Holodomor, conocido como el genocidio ucraniano: entre 1,5 y 12 millones matados de hambre. Esterilización forzada a mujeres quechuas y aimaras (entre 20.000 y 25.000) durante el mandato de Alberto Fujimori. Con Pinochet, 28.459 personas torturadas y 3.227 asesinadas o desaparecidas… Y Netanyahu y el único estado democrático de la zona y Gaza y ahora mismo: 65.000 palestinos exterminados, entre ellos 18.500 niños y niñas del tiempo y la inocencia de los míos, de los suyos, de los nuestros.