Un gran archivo que necesita ser restaurado y digitalizado

A lo largo de más de 40 años, Juan Lebrón ha ido construyendo con denodado empeño, mucha pasión y elevado riego personal, el que es sin duda el más importante patrimonio cinematográfico de Andalucía. Pocos esfuerzos con tan gran resultado se han realizado en Europa y quizás en todo el mundo a lo largo de tantos años, como la obra centrada exclusivamente en la cultura y el paisaje de su tierra de este productor antequerano, ensimismado con Andalucía y que parece portar desde su nacimiento genes de celuloide.

Títulos como Semana Santa, de Manuel Gutiérrez Aragón, y Sevillanas y Flamenco, que tuve la fortuna de dirigir y donde gracias a un titánico esfuerzo de producción pudimos contar con los más importantes artistas del género; los mejores profesionales del cine internacional, así como con medios técnicos sin límite, hoy Andalucia cuenta con obras Patrimonio ya de la Cinematografía mundial, además de disponer de un fondo audiovisual de calidad sobre la geografía de la Comunidad y de todas sus poblaciones en un voluminoso y extenso, casi inédito archivo, así como de la transformación que supuso para Sevilla la celebración de la Exposición Universal del 1992.

Rodando siempre en el mejor soporte cinemátográfico de 35mm con algunos de los más importantes directores de fotografía de la historia de nuestro cine, José Luis Alcaine, Alfredo Mayo, Juan Amorós, Juan Martin, José Aguayo, Rafael Casenave…., además de con el ganador de tres Oscar de Hollywood Vitorio Storaro, su existencia supone una garantía de calidad, y un patrimonio único y fundamental que debe ser restaurado y digitalizado con urgencia a la más alta calidad.

No se entiende que Juan Lebrón no obtenga en estos momentos facilidades de financiación ni apoyo público para llevar a cabo su objetivo de preservar y garantizar la pervivencia de tan enorme e importante legado. La extraordinaria obra audiovisual de este productor es esencial para la divulgación de la geografía de esa tierra, de sus valores únicos y fundamentales de su cultura y también de su historia reciente. Poner en valor ese patrimonio es una obligación no solo de índole moral sino también la oportunidad de que los andaluces de ahora y del futuro puedan contar con un valioso medio para difundir su ser y la belleza e idiosincrasia de Andalucía.