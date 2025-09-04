¡Ha llegado el urbanismo piadoso!

Por fin se nota que al frente de Urbanismo está Juan de la Rosa, que siempre recuerda al eficaz acólito de lector que ayuda al obispo a colocarse la mitra en las retransmisiones de Trece TV. Se encuentra usted a este Juan y siempre son recuerdos agradables, ora de Martes Santo en la Universidad, ora de saludos como Dios manda, porque este Juan siempre sonríe y es afable en cada encuentro, no como algunos caralapidas del baranderío municipal. Ves al delegado de Urbanismo y no piensas en licencias, retrasos de obra o adoquines mal colocados, sino en las tardes de frescor en la piscina social del Labradores de la calle Juan Sebastián Elcano, donde, por contra, su Gerencia nos ha dejado sin árboles y sin lugar para estacionar el coche “dos minutos” en la puerta de la entidad para dejar a los niños en los campamentos de verano. Ahora Urbanismo avanza que destinará más de 4,3 millones de euros a conventos de clausura e iglesias, como cuenta hoy Juan Parejo con todo detalle en este periódico. Juan de la Rosa ha creado el urbanismo piadoso. ¡Qué bien, qué bien!, que diría la gran alcaldesa Soledad Becerril. Esta ciudad sufrió en su día los debates sobre el “urbanismo bajo sospecha”, sigue padeciendo el “urbanismo moscovita” de plazas y avenidas sin sombra y asistió al invento del “urbanismo morado” a cargo de Monteserín y Marchena (M&M Consulting) que regó con más de cuatro millones de euros a las hermandades y cofradías de 2008 a 2011.

¡Es la hora del urbanismo piadoso! Y bien que lo merecen los grandes tesoros ocultos de la ciudad que son nuestros monasterios y conventos, de los que siempre se han acordado los mismos. Ismael Yebra, Álvaro Pastor, las señoras que montan con mucho esfuerzo la gran exposición de dulces de diciembre en el Alcázar, algunos aristócratas con posibles, la hermandad de la Antigua, un ramillete de buenas cofradías, unos cuantos sacerdotes ejemplares y los familiares de las monjas, quienes son cada vez menos porque la mayoría son extranjeras que no cuentan con parientes en la ciudad. Recibirán ayudas Santa Inés, Madre de Dios de la Piedad, San Leandro, Santa Paula, Santa Ana, Las Teresas, Santa María de Jesús y San Clemente. Bienvenido sea el urbanismo piadoso, todo un acierto que apunta a unas congregaciones que se enfrentan a la despoblación de los cenobios y que en algunos casos tratan de aprovechar el boom del turismo con la apertura de hospederías. La inversión municipal en los conventos supone una apuesta atinada por la mejor ciudad en un centro degradado. Este urbanismo piadoso sí que es bueno y no el contemplativo (en el peor sentido) de mandatos como el de 2011-15. Siga la senda, señor delegado. Enhorabuena, Juan. Ora et labora.