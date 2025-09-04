La primera mujer en el gobierno de la Real Maestranza de Sevilla

La entonces princesa de Asturias, Doña Letizia, se extrañó de la ausencia de mujeres en un acto celebrado en la Real Maestranza en 2008. En 2015 se reformaron las reglas para equiparar a hombres y mujeres en derechos y obligaciones. Y desde este verano forman parte de la junta de gobierno. Todo con la discreción natural que es marca de la casa. Ana de Arteaga Maestre se ha convertido en la primera mujer en formar parte de la junta de gobierno de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la institución nobiliaria que preside el Rey como hermano mayor. Arteaga Maestre ocupa el puesto de diputada de música en la junta que encabeza Marcelo Maestre León como teniente de hermano mayor desde el pasado julio en el que fue confirmado en el cargo por Felipe VI. Ana de Arteaga, que ya tenía la condición de dama de la Real Maestranza, es hija del duque de Francavila, descendiente del duque del Infantado que fue capitán general en Sevilla.

Arteaga asume desde este verano los preparativos de todos los eventos que organiza la institución nobiliaria, según las tareas que corresponden a la diputada de música, una hermosa denominación para esa responsabilidad en una entidad con una apretada agenda de actos de elevado nivel. Arteaga Maestre es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla con estudios superiores en el Instituto de Empresa. Su experiencia laboral como consultora y en banca se ha desarrollado tanto en Madrid como en Sevilla. Está considerada como una mujer "culta, competente y metódica" por quienes la tratan en Sevilla, la ciudad donde ahora reside.

Marcelo Maestre León, teniente de hermano mayor de la Real Maestranza. / M. G.

La Real Maestranza modificó levemente sus históricas ordenanzas en 2015 para equiparar en derechos y obligaciones a los caballeros maestrantes con las damas maestrantes. El término de dama, tradicionalmente reservado a féminas de la Familia Real que forman parte de la corporación, se emplea desde entonces para designar a las mujeres que pasan a formar parte de la institución por derecho propio. Las primeras señoras en realizar el Pleito Homenaje al Rey, que así es conocido el juramento de los caballeros maestrantes, fueron cuatro cónyuges de ex tenientes de la institución nobiliaria: María Luisa Guardiola, esposa de Luis Manuel Halcón de la Lastra, conde de Peñaflor de Argamasilla; María Gaytán de Ayala, esposa de Tulio O'Neill, marqués de Caltójar; Cristina Lora, viuda de Manuel Roca de Togores, conde de Luna, y Concepción Halcón, esposa de Alfonso Guajardo-Fajardo y Alarcón. También efectuaron el juramento María del Carmen Bernaldo de Quirós y Cuesta, marquesa viuda de Tablantes, que siempre asistió a doña María de las Mercedes, condesa de Barcelona, en sus visitas a Sevilla, y Beatriz Maestre de León, hija y hermana de caballeros maestrantes que solicitó su ingreso en la institución por derecho propio. Maestre de León es autora, entre otras obras, del libro La Cartuja de Sevilla, Fábrica de Cerámica (1993). Con posterioridad se han celebrado muchos más juramentos de damas, pero hasta ahora ninguna había asumido funciones en la junta de gobierno.

La Reina de España, doña Letizia, acudió a la Real Maestranza en noviembre de 2008, siendo princesa de Asturias para recibir de manos del Príncipe el Lazo de Dama, una distinción que se creó en 1916. A la princesa le llamó la atención en aquella ceremonia que ella era la única dama presente.

El pasado histórico de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla se remonta a los días inmediatos a la conquista de la ciudad en el año 1248 por el rey Fernando III el Santo. Los caballeros que le acompañaron fundan una hermandad caballeresca bajo la advocación de San Hermenegildo con el fin de adiestrarse en el manejo de las armas y las prácticas ecuestres. Con el paso de los años, esta hermandad pierde actividad hasta desaparecer. Se impone la necesidad, por deseo primero de Felipe II y luego de Felipe III, de mantener su espíritu en una nueva institución, y así se funda en 1670,con Carlos II, el Real Cuerpo de Maestranza de Caballería de Sevilla.