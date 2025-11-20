Manuel Fernández de la Peña  (in memoriam)

Aunque sea un tópico, hoy siento que, efectivamente, hay hombres que no debieran morir nunca. A menudo son los que se van inesperada, repentinamente. Así ha sucedido con Manuel Fernández de la Peña. Conocido en la constelación de los defensores de los no nacidos como Manolo Pro Vida, fue uno de los fundadores, en el ya lejano 1982, de la primera de todas las asociaciones creadas en España para luchar contra la lacra del aborto y sus consecuencias: la Asociación Pro Vida de Mairena del Alcor, nacida en torno a la parroquia de la Asunción, y de la que Manolo, ha sido el alma durante más de 40 años.

Es imposible resumir la labor de este gran hombre, tan modesto sin embargo, durante todas esas décadas. Inasequible a cualquier forma de desaliento, Manolo comprendió que la salvación de una sola vida vale más que todas las leyes humanas. Así, sin amilanarse nunca por las derrotas acumuladas en esta lucha desigual, la más noble de nuestro tiempo, dirigió los esfuerzos de su Asociación a la atención de las madres en situaciones difíciles, a veces inimaginables, a las que no se da más salida que el aborto, y luego, tras el parto, a ayudarles a criar a esos hijos rescatados de una muerte tan injusta como cruel. No exagero si digo que son cientos los niños salvados, cientos las madres atendidas por una Asociación a la que toda Sevilla debe un reconocimiento que Manolo nunca tuvo en vida. La actividad de la Asociación pronto desbordó el ámbito local para extenderse a otros municipios cercanos, pero su prestigio fue mucho más lejos hasta convertirse en conocida y admirada referencia en toda España y más allá. A Manolo se debe la popularización del pin de los pies preciosos, que reproduce los de un pequeño de seis semanas de vida intrauterina, perfectamente formados, que se ha convertido en un símbolo internacional de la lucha contra el aborto. A él se debió también la creación de las Semanas Pro Vida de Mairena del Alcor y de un sinfín de iniciativas movidas por su amor incansable a los más débiles de los débiles. Descanse en paz el gran hombre y cristiano que nos ha dejado.