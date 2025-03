Mejor la paz que la guerra

La guerra de Ucrania no la puede ganar Europa sin el apoyo de EEUU. Donald Trump se comporta como un chufla, pero es el presidente de los norteamericanos. En estos momentos, la única opción coherente sería negociar una paz justa y lo más duradera posible. ¡Ojo! Justa para Ucrania y duradera. Pasa por no regalar las tierras conquistadas a Putin, que fue quien empezó esa guerra. La situación es la que es. Y Europa debe presentar un plan de paz, y no limitarse a aportar más dinero para seguir la guerra.Trump ya ha dejado claro que quiere aprovecharse de Zelenski y no lo considera un aliado. China tampoco tiene a Zelenski entre sus amigos. Y es probable que Zelenski no gane unas elecciones en Ucrania, en el caso de que algún día las convoquen.

Esa guerra es casi imposible de ganar. Además de que seguirán muriendo jóvenes ucranianos. Y, si envían miles de soldados europeos, sabemos de un país llamado España donde se formaría la marimorena.

Europa está en un momento difícil por los problemas nacionales que sufre. En Alemania ha ganado el democristiano Friedrich Merz, que necesita otra gran coalición con los socialdemócratas, después del ridículo de Scholz. En Francia, Macron sale malparado en las encuestas y no tiene mayoría. En el Reino Unido, el laborista Starmer sí consiguió la mayoría, pero se ha desprestigiado en poco tiempo. Por ahí está Pedro Sánchez, otro que presume de líder europeo y vive de las limosnas de Puigdemont. Y está algo más crecida Giorgia Meloni, la italiana, que es la que mejor puede negociar con Trump, por ser más o menos de su cuerda política. Ya se sientan todos con ella, hasta el caudillo de las líneas rojas, y parece reciclada. Así está Europa, debilitada para negociar con un criterio claro.

Putin es un sátrapa, pero es muy difícil derribar a un sátrapa desde fuera. Lo habitual es que caigan desde dentro, o no caigan. Dependerá de los propios rusos. Con su amigo Trump y los chinos, que le apoyan, lo tendrá más fácil. Rusia es un gran mercado para las compras y ventas.

La guerra de Ucrania comenzó como una causa justa. Pero las guerras se ganan o se pierden. En El arte de la guerra, de Sun Tzu (que data del siglo V antes de Cristo) ya se explicaban diversas estrategias para ganar, aunque se indicaba que la forma ideal de vencer es sin derramar sangre. Cuando una guerra es larga, nadie sale vencedor: se pierde el tiempo y mueren muchas personas. Ese es el estado actual de la cuestión.