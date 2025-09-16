Formas de mentir, argucias de la mentira, los pies de la mentira, los embustes. Un arsenal de palabras para definir parte de lo que hay, la parte intuida, más o menos desvelada, las otras, imposibles. Por la fecha de caducidad. Como lo último de Tezanos. ¿Fecha de caducidad? Una semana. Como mucho, dos. Porque hace referencia al momento actual, aunque esté hablando de un crono que no está ni definido. Vamos, los corredores no están ni en la línea de salida ni en el estadio siquiera, andan por sus casas, en sus asuntos. Y sin embargo Tezanos los ha puesto al final de la carrera. Una forma de mentir sin responsabilidad. Habla de lo que todavía no se ha producido y que puede cambiar dentro de un tiempo, incluso antes de que se produzca el disparo de salida. Por lo que asegura le hemos dicho. ¿Qué ganan? Francamente lo ignoro, soy partidario de la verdad; el error, mucho más si es intencionado y perverso, no conduce a nada bueno. Así vamos. Es como lo otro, la gran baza de esta partida de naipes contra sí mismos que juegan algunos: Vox, el ascenso de Vox. Vox no dice nada, se calla quizá pensando que le beneficia ser el tercer partido más votado con un incremento casi exponencial del voto. Yo, allá ellos (y ellas) si se lo creen. De aquí a entonces, cuando cuenten las papeletas, se darán cuenta de que todo era mentira, una trola mu grande. La subida exponencial, el hundimiento del principal antagonista, y los resultados de Pedro Sánchez. El país es lo que es. Pero ahí siguen día tras día con la matraca y las llamadas “terminales mediáticas” a pleno rendimiento. Todo lo que sea susceptible de debilitar a los adversarios, vale. Aumentado por las repeticiones y la insistencia. Como lo de Tezanos. Finalmente es una inversión. Porque si el demóscopo de cabecera de Pedro Sánchez hubiera dicho la verdad de los datos una vez analizados no sería noticia, la caída se daría por buena. Entonces no, para eso, no. Nadie gana ni nadie pierde. Ahora bien, esta espectacular subida de las intenciones de votos de los españoles, estos resultados inesperados e imprevisibles, eso es lo llamativo, lo que todo el mundo comenta. La mentira de nuevo, la gran farsa de estos días, los fastos de lo que llega. Pero los actores son malísimos, de teatro aficionado.