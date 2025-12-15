Montero se queda sin estratega

Discreto pero siempre políticamente bien situado, agradable en el trato, sonriente y dejando la sensación de que sabe mucho más de lo que cuenta. Su trabajo en el PSOE, desde el Ayuntamiento de Sevilla pasando por las entrañas de la calle San Vicente y hasta la Moncloa, ha sido siempre de estrategia política, de planificación de las campañas y de análisis de cuáles eran los mensajes más adecuados para cada momento.

Antonio Hernández Espinal ha sido una pieza clave en el engranaje del PSOE andaluz en el pasado y lo seguía siendo en el presente. Su trabajo en la Moncloa, junto a Paco Salazar, le dejaba suficiente tiempo como para acudir periódicamente a la sede regional de los socialistas andaluces y despachar con la dirección regional. Tenía encomendado el diseño de la campaña de María Jesús Montero para la Junta de Andalucía. La confianza de los socialistas andaluces en su buen hacer les daba relativa tranquilidad a pesar de lo difícil que la vicepresidenta lo tenía frente a un Juanma Moreno sólido. Perspectivas que mejoraron con el asunto de los cribados del cáncer de mama y la extensión del caso Mascarillas hasta Almería.

Pero todo eso era hasta ahora. Porque el caso Salazar se lo ha llevado por delante y ha dejado a María Jesús Montero sin su principal estratega. Pedro Sánchez ha optado por cortar por lo sano y lo ha cesado de sus cargos en la Moncloa y en la Ejecutiva Regional andaluza. Y eso a pesar de que (¡ojo!) no hay ninguna acusación de acoso en su contra. Ninguna mujer se ha quejado de sus actitudes ni de su manera de proceder o de su lenguaje. Su pecado ha sido ser leal con su jefe hasta el extremo, tapando lo que no debía tapar. Eso además de actuar de embajador de Salazar con terceras personas, casi siempre relacionadas con el PSOE, desde que salió de sus cargos el 5 de julio.

El PSOE ha decidido, además, abrirle un expediente informativo, lo que hace todavía más difícil que pueda mantener su colaboración con María Jesús Montero y su equipo de campaña, aunque sea como asesor externo. Es otra piedra más en el camino andaluz de la vicepresidenta del Gobierno, que tiene tantos frentes abiertos que le faltan manos para poder atenderlos.