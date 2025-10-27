Museos, Sevilla, Bilbao

Gobierno y Junta de Andalucía reconocen que los plazos reales para la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla saldrán del proyecto que ahora redacta el Ministerio de Cultura, en información facilitada por el periodista Juan Parejo en estas páginas. Se matizan así las noticias de hace unas semanas que indicaban el año 2035 como fecha razonable para que la ampliación del museo sea una realidad. En el Ministerio dicen que es prematuro poner una fecha a la ampliación del Bellas Artes de Sevilla y que es poco realista hablar de plazos. Es decir, en términos menos correctos, que no tienen ni idea de cuándo estará terminada la ampliación del Museo de Bellas Artes. De nuevo, una vez más, estamos en la casilla de salida. ¡Qué aguante le estamos poniendo los sevillanos a este asunto!

Si no he entendido mal, la Junta de Andalucía ha entregado al Ministerio el plan museológico de la ampliación este verano pasado. Un hecho concreto. Bien. El Ministerio está redactando el proyecto. Nuevo hecho. Pero no me suena nada bien que no se comprometan con una fecha. Dicen que esperan que a la mayor brevedad se pueda licitar. Brevedad no es un plazo. Para redactar el proyecto, supongo que sí habrá un plazo. Estaría bien conocer la fecha prevista de entrega del mismo. Sería el primer dato concreto. Cuando se entregue, se conocerá el presupuesto necesario para las obras de ampliación, cantidad que deberá figurar en los aprobados por el Ministerio. ¿De qué año? Porque sin la partida específica no se podrá licitar. Y aun así, están los trámites de todo tipo que el proyecto debe superar. Por no mencionar la logística del desarrollo de las obras, alojamiento o exposición temporal de las obras de arte, etc… No nos metamos en eso que da vértigo. Ciñámonos a proyecto, permisos, disponibilidad de partida presupuestaria con cargo a una o varias anualidades, licitación, adjudicación, posibles recursos y fecha de comienzo de las obras y calendario de las mismas. Por favor, ¿de verdad se está redactando un proyecto ejecutivo para licitar obras, sin un calendario de trabajo y sin previsiones económicas? Será verdad, pero es muy difícil de creer.

Mientras tanto, parece una realidad paralela, el Museo de Bellas Artes de Bilbao se abrirá renovado y ampliado el próximo 24 de junio de 2026. La primera piedra se colocó en noviembre de 2022, tras todos los trámites necesarios incluido plan estratégico en 2018 y concurso de proyectos convocado y fallado en 2019 que ganaron los arquitectos Norman Foster y Luis María Uriarte. El museo ha anunciado un calendario inaugural que se extenderá desde esa fecha hasta el 5 de octubre de 2026 (coincidiendo con el 118 aniversario del museo). En total, ocho años desde el plan estratégico hasta la próxima inauguración. Pueden pensar en un calendario para el museo de Sevilla, yo no me atrevo.