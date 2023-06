NELSON Mandela, premio Nobel de la Paz, es un icono para los demócratas del mundo. Una persona que dedicó su vida a los ideales de libertad e igualdad. De Nelson Mandela aprendimos que más allá del éxito o del fracaso de cualquier iniciativa, resulta mucho más importante la intención que existe detrás de ella y el espíritu de lucha, de no dejarse vencer por las adversidades. Hacemos nuestra su frase: "La mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse siempre".

Este es también el espíritu de los andaluces y andaluzas que fueron protagonistas del logro colectivo de nuestra autonomía. La letra de nuestro himno dice lo mismo: “¡Andaluces, levantaos!” Eso es lo que hicimos, levantar nuestras voces, y acompañar al pueblo andaluz en esa lucha, tras permanecer demasiado tiempo callados, con orgullo de pueblo andaluz, para poner fin a una de las etapas más tristes y difíciles de toda nuestra historia.

No fue nada fácil. Se tuvo que construir Andalucía desde la nada, tras el atraso del franquismo y los seculares agravios que habíamos sufrido. Nuestra estructura productiva y empresas estaban desfasadas, la formación de nuestro pueblo tenía enormes carencias y graves déficits de infraestructuras económicas y sociales. Todo ello a la vez que había que intentar absorber el “baby boom” de los años 50 y 60. A pesar de las innumerables dificultades, logramos ser una de las regiones de Europa donde más creció la población y donde más empleo se creó. Y ese fue nuestro mayor éxito colectivo que, al levantarnos y luchar, logramos ponernos a la altura de Europa.

La historia del PSOE de Andalucía (PSOE-A) en la autonomía es también la de levantarse siempre. Nos levantamos y acompañamos al pueblo andaluz en su lucha por la libertad y la igualdad. Gobernamos esta tierra con orgullo de ser andaluces. En esa etapa hubo vaivenes que también tuvimos que superar. Somos humanos y cometemos errores y los resultados de las elecciones reflejan la confianza de la sociedad. Las crisis económicas también nos han afectado mucho. Tras la grave crisis económica del año 1993, en las locales y autonómicas de 1995, bajamos del 34% de los votos por primera vez. El PP e IU hicieron la famosa "pinza". En 1996 el PSOE-A logró levantarse y recuperar la confianza mayoritaria, que duró hasta la gran recesión internacional de 2008. En el año 2011 el PP, con una campaña difamatoria y falsa, obtuvo sus mejores resultados de la historia en Andalucía en municipales y generales. El PSOE-A perdió en Andalucía esas elecciones por primera vez. En las municipales logró menos del 33% de los votos y el PP más del 39%. Y en las generales del 2011 el PP logró el mejor resultado de su historia con más del 45% y casi dos millones de votos.

En sólo tres meses el pueblo andaluz se dio cuenta de lo que realmente suponía que gobernará el PP: recortes sociales y de derechos laborales y, en las autonómicas de marzo de 2012, el pueblo andaluz volvió a darle la confianza al PSOE-A. Contra todo pronóstico el PSOE-A logró gobernar.

La historia se complica a partir de ese año. Surgieron con fuerza dos nuevos partidos que capitalizaron el descontento social. Uno a la izquierda del PSOE, Podemos, y otro a su derecha, Ciudadanos. Sin embargo, tras esa irrupción quien más sufrió el desgaste fue el PP. La sociedad española se giró a la izquierda tras la nefasta política de recortes sociales y los graves casos de corrupción política. En 2015 el PSOE-A logró gobernar Andalucía con el apoyo parlamentario de Ciudadanos.

El PSOE-A perdió el 28-M en votos y en poder institucional, pero ganó en número de concejales

En las autonómicas de Andalucía, en 2018 irrumpió Vox, un partido de ultraderecha que logró capitalizar otra buena parte del descontento social hacia el PP. Las autonómicas de 2018 fueron muy significativas, tanto el PSOE como el PP obtuvieron muy malos resultados. El PP que perdió las elecciones logró gobernar, tras un pacto a tres bandas con Ciudadanos y Vox. Ciudadanos, que había apoyado hasta entonces al PSOE, cambió de estrategia y apoyó al PP. Esa unión se simbolizó posteriormente en la foto de Colón de 2019 y ahora sabemos que fue el principio del fin de Ciudadanos. En 2019, con el PP en el Gobierno andaluz, los resultados fueron aún peores para el PP, con menos del 20% de los votos, incluso les superó Ciudadanos en las generales de abril y les igualó Vox en las de diciembre de 2019. Las municipales y generales de 2019 las ganó el PSOE-A en Andalucía y recuperó más de 400.000 votos perdidos en las autonómicas de 2018.

Desde entonces el PSOE-A ha realizado una profunda renovación de sus cuadros por toda Andalucía, una buena gestión municipal y una oposición sería y responsable en el Parlamento de Andalucía. Y esto ha sido valorado positivamente por la sociedad andaluza. El PSOE-A ha perdido las elecciones municipales en votos y en poder institucional, aunque las ha ganado en número de concejales. Hemos logrado de nuevo levantarnos. Hemos conseguido aumentar en más de 400.000 los votantes y superar la cota del 33% del total. El PP, con una campaña muy irresponsable y difamatoria, una vez más, ha concentrado el voto útil de las derechas, pero aun así ha perdido más de 100.000 votantes. Buena parte del electorado de Vox les ha votado en las municipales por su incomparecencia en muchos municipios. Y los partidos a la izquierda del PSOE-A han comparecido divididos y eso les ha hecho perder más de 200.000 votos, la mayoría de ellos han ido a la abstención. Lo más relevante para los socialistas es que la mayor parte de los votantes que habían votado al PP para echar a Vox de un posible gobierno, han vuelto al PSOE-A y se ha recortado la distancia con el PP en más de 500.000 votos.

En estos años los socialistas hemos liderado el Gobierno progresista de España. Hemos logrado superar las graves consecuencias de una pandemia y de una guerra en Ucrania. El gobierno para la gente ha significado múltiples avances sociales. Y se ha traducido en que, por primera vez en nuestra historia, lo hemos hecho liderando la economía europea con récords de empleos y con la recuperación de los derechos laborales perdidos. Andalucía ha sido la comunidad más beneficiada de España. El riesgo de involución es evidente porque el PP ha votado siempre en contra de todos esos avances.

Hay partido para las elecciones generales y las fuerzas están equilibradas en Andalucía. El PSOE-A afronta las elecciones generales con esperanza y agradecimiento al pueblo andaluz y espera renovar su confianza para ganar de nuevo las elecciones generales en Andalucía.

No podemos saber el resultado final, pero sí que nuestro espíritu de lucha en favor de la igualdad del pueblo andaluz estará presente por todos los rincones de Andalucía. En estos momentos nos acordamos del inolvidable papel que hace Morgan Freeman (interpretaba a Mandela) en la película Invictus y cómo infundió ánimo para ganar a toda la nación. Una película memorable que refleja fielmente nuestro espíritu de lucha, como Nelson Mandela: "Un ganador es un soñador que nunca se rinde".