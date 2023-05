Estábamos en la alineación tres o cuatro talluditos y alguno hasta de esos que ya no tienen que renovar el DNI. Veníamos de estar tres horas de pie en la entrega de trofeos taurinos del Cortinglés, con lo que a imaginar el estado de revista de la reunión. Y todo iba complicándose según íbamos caminando sin que avistáramos un solo taxi. Ni un taxi y tampoco un alma, que esas calles abigarradas durante el día van desertizándose según va traspasando la cornisa el Sol en su huida. Ni un solo transporte público en el casco histórico más extenso de cuantos conocemos, por lo que el problema es considerable. ¿Más licencias de taxis como solución? ¿Obligar a que las existentes no dejen desabastecido el servicio en ningún momento? No sé cuál es la solución y lo que desde luego no es de recibo es coaccionar a los servicios privados, que atravesar Sevilla de infantería tiene miga.