Policía Local: ¿un problema sin soluciones?

Andan los voceros del alcalde proclamando a los cuatro vientos que por fin alguien ha plantado cara a los excesos sindicales de la Policía Local. Veremos si el clima de diálogo que parece haberse instaurado permite que la normalidad se instale de una vez en un Cuerpo que lleva tres décadas quitando el sueño a los que ocupan el despacho principal de la Plaza Nueva. Por ahora, nada indica que vaya a ser así o, por lo menos, que no vaya a serlo si no se cede al grueso de las peticiones sindicales, algunas de ellas, por cierto, bastante razonables. Con la Policía Local el Ayuntamiento de Sevilla tiene un problema desde hace casi treinta años porque se han dado las circunstancias para que se formara una tormenta perfecta sin que nadie moviera un dedo para ponerle remedio.

Por un lado, ha habido una permanente infradotación de medios y de personas que ha provocado una constante sobrecarga de trabajo sobre una plantilla muy mermada. Por otro, las sucesivas corporaciones han dejado que se desarrollara un sindicalismo de carácter corporativo que ha sabido buscar los mecanismos para presionar y obtener todo lo que quería. Los sindicalistas saben que una ciudad no puede mantener un pulso largo con un servicio esencial que compromete la seguridad en la calle. Como no puede hacerlo con los que se encargan de la limpieza o el transporte público. En estos tres ámbitos, que constituyen el grueso de los servicios municipales que el ciudadano ve y sufre en primera persona, los sindicatos han sabido siempre que tenían la sartén por el mango y han forzado situaciones que han quedado en la memoria de los sevillanos como chantajes a la ciudad. Baste evocar algunos conflictos, y no han sido ni uno ni dos, en coincidencia con la Semana Santa o la Feria o el actual en vísperas de las grandes aglomeraciones de la Navidad.

A los sucesivos gobiernos municipales les ha parecido siempre más rentable ceder a la presión y parchear que coger el toro por los cuernos. Y la primera cuestión que habría que considerar al respecto, antes de meterle mano al papel de los sindicatos, es si Sevilla tiene dimensionados sus servicios públicos para la ciudad que es. En cuanto a Policía Local es evidente que no. La cantidad que eventos de todo tipo en las calles, el permanente estado de obras con las consecuencias de caos en el tráfico o la necesidad de atender a los barrios señalan una carencia alarmante de medios, sobre todo humanos. Siempre se ha parcheado con el recurso de sacar millones de donde no los había para pagar horas extraordinarias y otras prebendas.

No hay muchos datos encima de la mesa que permitan adivinar que con José Luis Sanz en la Alcaldía las cosas vayan a mejorar. Se trata de una cuestión de fondo que habría que abordar mediante un acuerdo de ciudad entre los dos grandes partidos que aglutinan a la mayoría de los votantes. Y no parece que las cosas estén para ni tan siquiera plantearlo. Peor para Sevilla, que seguirá condenada a sufrir periódicos sobresaltos en los servicios que son esenciales para su funcionamiento.