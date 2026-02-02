Los Rodalies no, el Euskotren

El mapa de la Red Ferroviaria de Interés General de España no deja ni un resquicio a las interpretaciones. Las conexiones ferroviarias en Andalucía son pocas, muy pocas, para dar servicio a casi nueve millones de habitantes. Nos queda el triste consuelo de mirar a Extremadura y, entonces, vemos que los hay peores, mucho peores.

Las exigencias de los independentistas catalanes con su red de cercanías nos tienen a todos cegados. Sobre todo a los dirigentes políticos andaluces de todos los colores que llevan años denunciando un agravio comparativo. El caos que han vivido en las últimas semanas (y que ya se ha cobrado la cabeza de dos directivos, que no se olvide) no tapa que en el último año han recibido una inversión estatal de 500 millones de euros. Seguramente necesitarán más, esos Rodalies son un servicio público imprescindible para quienes trabajan en esa tierra hermana. Lo que cabe preguntarse es si ese es el modelo que necesitamos en Andalucía, el que nos resolvería los problemas de conexión con una extensión tan grande y con tanta población en todas las provincias.

Porque quizás no estamos poniendo el foco en el sitio adecuado. Y ahora es el momento de plantear qué modelo de gestión de los transportes queremos. Desde hace más de 40 años, el País Vasco aglutina todos sus transportes en una empresa pública, Euskotren, que aglutina no sólo los trenes sino los metros, autobuses, tranvías, el funicular y hasta el transporte de mercancías con un importante éxito entre sus usuarios y un crecimiento que ha llevado a esta empresa del Gobierno vasco a salir fuera de sus fronteras y expandirse. Hay que tener en cuenta, claro, que cuentan con un as en la manga que se llama cupo vasco.

La empresa pública se fundó en 1982 y las competencias de transportes se le fueron transfiriendo progresivamente, la mayoría en la Transición. Ha sido un proceso largo.

En Andalucía tenemos un paraguas legal, el Estatuto de Autonomía para Andalucía que se reformó en 2007 abrió la puerta a esas competencias; sólo hay que iniciar los trámites legales para ello y pedir al Gobierno reunión de la Comisión Bilateral. Porque hay que tener en cuenta que las competencias se transfieren... con sus correspondientes dineros.