Nuestras referentes

Aquienes nos gusta el fútbol estamos viviendo con mucha emoción cómo un grupo de niñas, sí niñas en sentido andaluz pero también literal porque las hay de 18 añitos, han sido capaces de superar los mayores obstáculos posibles en una sociedad todavía machista y de lograr impresionante éxitos deportivos, el mundial de 2023 incluido.

Esta semana la selección femenina de fútbol se proclamaba campeona de la Nations League por segundo año consecutivo. Lo hacía en un día laborable, a las 18.30 de la tarde. Un horario difícil de comprender. O no. Porque estaba puesto a conciencia para no molestar a lo que algunos consideraban el plato fuerte de la jornada: jugaban en el Camp Nou el Barcelona y el Atlético de Madrid un partido de liga. Ellos a las nueve de la noche.

A pesar del ninguneo, las niñas ganaron a la todopoderosa Alemania ante 55.843 espectadores que acudieron hasta el Metropolitano de Madrid para acompañarlas.

Lo importante no es ver la calidad de su fútbol, ni los golazos que meten, ni cómo son capaces de pasar el balón entre tantas piernas o cómo las mujeres entienden el fútbol de una manera más limpia; hay menos faltas y muchísima menos violencia. Ni siquiera lo es tener a dos balones de oro en las filas de la selección, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. Lo importante es que se han convertido en referentes para toda una generación de niños y niñas que ven cómo chicas normales están tocando la gloria en el deporte rey. Se han sobrepuesto al acoso, han torcido el pulso al hasta entonces todopoderoso presidente de la Federación Española de Fútbol, y se han ganado el respeto.

Si se tiene la oportunidad de verlas con sus familias, son niñas que abrazan a sus madres y padres y novios o novias cuando les dejan un ratito, que añoran a sus amigas del colegio y que están siempre fuera de casa, compitiendo y temiendo lesionarse. Y que muestran una madurez digna de elogio. No exhiben un alto nivel de vida, ni se comportan como caprichosas estrellas, como algunos futbolistas se creen que son. Vicky López, la debutante en la final, revindicaba sus orígenes: el barrio humilde de Vallecas, donde nació, y su madre senegalesa, ya fallecida. Ese mensaje fue su éxito, casi más importante que su golazo.