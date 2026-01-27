Ayer se supo que han encontrado otro problema en las vías del tren de alta velocidad, en este caso en la línea Madrid-Barcelona. Salvo que sea un bulo, lo que faltaba, en la línea Barcelona-Madrid. Es cuestión, lo tengo claro, de sobreponerse y establecer un plan urgente de revisión de todo el sistema ferroviario español, ese que era uno de los mejores del mundo. Revolver con todo, dicen los gallegos. El español del noroeste tiene algunos calambrazos de expresividad. Otros tienen otras cosas, como los andaluces, que sabemos distinguir muy bien entre hablar y pronunciar. Y hablar dicen que hablamos de superior para arriba. Pues eso, revolver con todo. Para que no se den más catástrofes ni haya más luto en esta España aterida de frío, llena de humedad y lluvias. No sé por qué llama la atención de algunos el comportamiento de los vecinos de Adamuz, ejemplo de solidaridad, generosidad y entrega a los necesitados. España entera es así, hasta los que ustedes saben. Que dicen que no son españoles pero no. Por eso mismo hay que revolver con todo, ponerse ya a mirar metro por metro todas las vías de los trenes de España. Y corregir, arreglar, curar. La alternativa son nuevos descarrilamientos, otros “enganchones”, más muertos. Y vergüenza. Y estamos cansados de muertos y más muertos, unos por unas cosas y otros por otras. No más muertos españoles, este país tan bello y soleado, tan lleno de montañas y valles, tan curtido, tan antiguo y tan sabio no lo merece, sino de cuidos, atenciones y amor. No encuentro otro modo que revolviendo con todo, que no es lo mismo que revolviendo todo. No me lo parece. Como tampoco las excusas del ministro del ramo ni del presidente que debería estar haciendo el equipaje y la mudanza de La Moncloa, devolviéndonos la urna para expresarnos en libertad. Cuatro años es una fecha, un compromiso, no un castigo. Que es lo que parece. Con este ministerio cuya parte de su historia está en la cárcel. Es demasiado. Porque así funciona esto, vamos sabiendo. Lo que de un lado se quita, se resta del otro lado. Además de pagarlo en más los contribuyentes. Lo que vale, eso vale. Ni más ni menos. Y en el valor suele estar el precio. Hay que revolver con todo, vaciar el cajón y ordenarlo de nuevo. Demasiado.