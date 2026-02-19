La Sevilla maratoniana

En Sevilla gusta mucho un maratón. O eso se supone. En Sevilla puedes correr todos los años un maratón, un medio maratón, un cuarto de maratón (la carrera nocturna del Guadalquivir) y varias mitades de cuartos de maratón (las carreras populares de 5K que organizan en los distritos o por los más variopintos motivos). De modo que en Sevilla hay casi tantas carreras populares o impopulares como vía crucis y cruces de mayo. Todas esas carreras necesitan dotaciones de policías y cortes de tráfico. Y, cuanto más extraordinaria es la carrera, más grande es el corte del tráfico, sin que los ateos se quejen tanto como cuando sale un paso.

Por el contrario, cuando sale un maratón o un medio maratón a las calles sevillanas, quienes más se quejan son los cofrades. El gran Zurich Maratón de Sevilla se suele correr un domingo de febrero, y coincide con funciones principales de las hermandades. Estas funciones se celebran en el interior de los templos, y no requieren dotaciones de policías locales. El primer domingo de Cuaresma están programadas en Sevilla más de 20 funciones principales. Este año no ha coincidido el maratón con el primer domingo de Cuaresma, sino con el domingo del Carnaval, que aquí no se celebra en las calles, sino que envían las chirigotas y las comparsas sevillanas a Cádiz, y eso que se ahorra el Ayuntamiento. Pero el domingo de Carnaval hubo funciones, traslados y cultos en las iglesias: en San Juan de la Palma, en San Isidoro, en San Lorenzo, en Montserrat, en El Cerro del Águila... Y la toma de posesión de la nueva junta de Los Gitanos en su santuario.

Todo eso origina una movilización de cientos de cofrades y fieles, que cruzaron el Zurich Maratón de Sevilla en algún momento. Además de que muchos llegaron en transporte público o privado, dando rodeos maratonianos. Dicen algunos que los capillitas padecen ese día el mismo sufrimiento que ellos causan con sus procesiones a otros vecinos. Pero recuerdan los capillitas que aquí se corta el tráfico muchos domingos y sólo se fijan en las procesiones.

Sevilla es una gran ciudad, hay gente para todo. Y nunca llueve a gusto de todos, estamos hartos de lluvias. Se debería proponer que incluyan los maratones entre las Fiestas Mayores de Sevilla. Y sería de justicia que le encarguen un cartel a Dani Franca o Antoine Cas.