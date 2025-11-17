Sevilla mira al sur

La semana pasada en el salón de actos de la Escuela de Arquitectura y organizado por la Asociación Parque Vivo del Guadaíra y la Asociación Urban Century, se celebró un interesante y necesario debate sobre tres proyectos que están planteados al sur de Sevilla. Son de gran entidad y modificarán los modos de vida de las personas residentes en los barrios inmediatos o próximos y también de toda la ciudad: la remodelación del Estadio Benito Villamarín, la reordenación de los terrenos, naves y tinglados históricos del Puerto y finalmente un barrio residencial en el Cortijo del Cuarto, lindando con Bellavista.

Estos proyectos han provocado fuerte oposición vecinal. Los organizadores propusieron un debate teniendo en cuenta principalmente la habitabilidad de esos barrios, ya que el acto fue organizado por las asociaciones de vecinos, pero dando la oportunidad de que hubiera intervenciones de profesionales y profesores cualificados, tanto a favor como en contra de las tres iniciativas, así como de las asociaciones de vecinos directamente afectadas y del público. Fue una sesión útil y en un tono de dialogo claro, contundente en ocasiones, pero viable al entendimiento. Muchos más de estos debates son necesarios en el desarrollo de la ciudad.

Vivimos una serie de proyectos casi en cascada en el sector Sur. Tras los límites de Heliópolis vinieron Los Bermejales. Después el centro comercial Lagoh y la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas junto con el desarrollo de Metrovacesa. Y una vez más sin las infraestructuras necesarias resueltas. Y se siguen proponiendo actuaciones en el sur. ¿Por qué? Porque en las ciudades con río, el sentido de las aguas abajo marca una de las líneas claras de desarrollo y crecimiento, como es el caso de los tres proyectos que se proponen.

Después de vistas y oídas todas las intervenciones me atrevo a comentar lo siguiente. La propuesta sobre el Benito Villamarín está sobredimensionada para el espacio en el que está y más con la inmediatez de los chalets de Heliópolis. No hay más que ver las imágenes del proyecto. Pero me temo que va a ir adelante, salvo que razones legales o económicas lo paralicen o modifiquen. La reordenación de los terrenos y edificios del Puerto, creo que es la que mejor camino lleva. La lógica urbana ya expuesta y los ejemplos de otras ciudades lo avalan. Una postura inteligente por parte de los promotores y de los técnicos y una actitud práctica de los vecinos para conseguir la mejora de sus viviendas y calles conseguirá un punto de encuentro que creo bueno para todos y para la ciudad. En cuanto al proyectado barrio en el Cortijo del Cuarto, lo veo muy en sus primeros pasos. Pero merece la pena que ya se estudien y valoren en profundidad todos los aspectos ambientales y urbanísticos. Pero por favor, no sin el Metro hasta Bellavista resuelto.