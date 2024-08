¿Nos subimos al DeLorean de 'Regreso al futuro'?

¿NO les pasa que sienten cierta nostalgia y ganas de subirse al DeLorean de Regreso al futuro cuando ven una película de hace unas décadas, cuando la gente iba por la calle sin móviles, debían buscar teléfonos en cafeterías o cabinas y el personal se perdía sin que nadie pudiera localizarlo? A veces echamos de menos ese componente incierto y sorpresivo de la vida, que nos hacía más inocentes e incluso más humildes.

Sí, más humildes. De repente, el Sevilla fichaba a Amaro Carlos Nadal, o el Betis a Ralph Meade, y apenas sabíamos nada de ellos hasta que le daban patadas a la pelota y las ilusiones se desvanecían. No había scouting ni sesudos análisis de cómo juega, de qué le gusta y de cómo viste de calle. Valentín Barco y Vitor Roque, a los ojos de algunos listos, parece que se han hecho futbolistas en los campos de Piscinas Sevilla. Todavía ni han debutado, en el caso del brasileño apenas ha jugado dos ratos en el Barcelona, pero entre los vídeos de jugadas en sus anteriores equipos y los juicios de los gurús, la plebe se monta una película que los legitima a escribir un biopic. Y no acepta que la realidad les discuta. Como el que reserva desde Sevilla para una trattoria en Roma, coge el avión para su viaje de cinco días, se planta en el local y si el plato de rigatoni amatriciana no es como el del blog se siente estafado.

Agradecemos tener tanto información útil a la mano, pero pagamos facturas en forma de prejuicios y de absurdos debates. Los tertulianos de los medios que lo mismo te hablan de la guerra de Ucrania como luego de la gripe aviar tienen su extensión en la calle.

Y claro, ocurre que uno les pone precio a los jugadores como el que dirige una casa de subastas. O que opina de la barbaridad de traspasar a Marcos Acuña como el Sevilla ha hecho, sin saber que el Huevo no quería pisar más ese vestuario, como ha desvelado Quique Flores. Una cosa es acceder a mucha información. Y otra estar realmente informado.