El teléfono de Yolanda Díaz

La derrota parlamentaria de la vicepresidenta para la reducción de la jornada laboral tiene mucha historia, más allá de que Pedro Sánchez prefirió una tarde de cine para ver El Cautivo antes que votar a su favor. Yolanda Díaz acusa al PP de no acudir a la cita que habían cerrado para negociarla, “negando derecho a doce millones de españoles”. El encuentro se concretó por teléfono y el interlocutor era el andaluz Juan Bravo. Pero en el móvil de Bravo no está registrado el de Yolanda Díaz. Otra cosa son los papeles que sí se han intercambiado. Esos existen.