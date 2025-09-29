Terminemos Sevilla

Creen ustedes que Sevilla está terminada? Piensen en todo lo que le hace falta a nuestra ciudad y que funcione, para que nos demos cuenta de que está sin acabar. En las infraestructuras, como todos sabemos, es donde más cuestiones quedan pendientes: no tenemos la red de metro completa ni un transporte público eficaz que conecte la estación de Santa Justa con el Aeropuerto, ni un buen servicio público que cubra las necesidades del área metropolitana, ni la SE-40. No es ágil el desarrollo del puerto y su engarce con la ciudad residencial. Ni las conexiones casco histórico y área metropolitana con el parque empresarial y científico de la Cartuja. Ni cuándo ni cómo se van a convertir los terrenos de Tablada en el pulmón verde que siempre se dice. Algunas cuestiones dan pasos y se les ve el final: la Fábrica de Artillería, las Atarazanas y están iniciadas las obras en los edificios de Altadis. La Ciudad de la Justicia está, pero cómo y sobre todo ¿dónde está?, como diría Gila. Ya la judicatura reclama un buen transporte a los juzgados de Palmas Altas. Y con razón. De momento, el deseo biempensante de acercar la Justicia al ciudadano, aquí, en el terreno real la hemos alejado.

Se hace mucho, pero despacio. Esta semana comienza a funcionar el llamado Tranvibús Sevilla Este-Santa Justa. Le deseamos éxito. Es un transporte equilibrado entre velocidad, número de pasajeros y costo total. Allí donde existe, funciona: Otawa, Nueva York, Johannesburgo, Lima, México, etcétera. Aquí también lo hará. Y hay obras en marcha para llevar este servicio a la Plaza del Duque, bien. De momento quita sección útil a Kansas City, que es el camino directo para llegar al aeropuerto. (Nota: Ha mejorado el autobús al aeropuerto. Que mejore aún más, por favor). Claro que las obras de todo tipo ocasionan molestias para vecinos y comerciantes que habrá que tener en cuenta con una adecuada gestión. La primera, agilidad y cumplimiento de plazos. Después se verán las mejoras. Entiendo las quejas de los vecinos de Juan Sebastián Elcano, por ejemplo. Esperemos que el subidón patrimonial inmobiliario de toda esa zona, con las obras y nuevas edificaciones terminadas, compense.

Sevilla está estabilizada en los 700.000 habitantes desde 1992, más o menos. Aprovechemos para dotar de más viviendas al término municipal y para terminar la ciudad. Y preparémonos para soportar la presión del área metropolitana, que aumentará y mucho en la demanda de infraestructuras y servicios de todo tipo. Pienso en Entrenúcleos, Isla Natura, Cortijo del Cuarto, etcétera. Dejemos a las siguientes generaciones de sevillanos una ciudad terminada. Con los barrios que están deprimidos y en la marginalidad, incorporados a la normalidad de una ciudad equilibrada en todos sus aspectos. Una ciudad con igualdad garantizada por los equipamientos y el transporte colectivo.