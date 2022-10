Dónde tomar una tapa de ensaladilla a 1,40 euros

Ni la dimisión de Lesmes con el barniz de melancolía de una tarde de domingo, ni el dragón de Rojas-Marcos que todavía echa fuego a cuenta del libro de José Luis Villar sobre la historia del PA, ni los 40 años de la victoria felipista, ni el vídeo de Trump en apoyo de Vox... Aquí el hallazgo de los últimos días, el privilegio reservado a la clase política andaluza y su correspondiente corte de allegados, es que la tapa de ensaladilla está a 1,40 euros en el bar del Parlamento de Andalucía. ¡Zape, ahí estaba el cambio! El cambio es que todo siguiera igual, salvo en las formas. Pero el fondo... que no se mueva un varal. ¿O cómo se creen ustedes que la gente le ha perdido el miedo a la derecha? Dándose cuenta de que no hay nada en riesgo, no hay peligro de vuelco, todo sigue... en calma. Algún retoque por allá, algún maquillaje por allí, una bajada de 15 céntimos en el menú del restaurante de la Cámara andaluza... y una lista de tapas con los precios de los tiempos del referéndum andaluz.

Nada más vintage que pagar una tapa de ensaladilla a 1,40 euros. Es que me parece estar viendo a Martínez Campos dando los deportes en RTVE desde el centro territorial andaluz, a Pepote Rodríguez de la Borbolla en moto por las calles de Sanlúcar de Barrameda, las comparecencias del consejero Manaute sobre la peste equina y la enésima información sobre la polémica del Edificio Presidente. Ese precio de ensaladilla no lo disfrutábamos ni en el bar de Derecho, ¿verdad Susana Díaz? Ay, que hemos pillado el último vestigio de la casta andaluza en una lista de tapas de bajo coste. La tapa más cara es a 2,20 euros, que incluye por el mismo precio las sugerencias del día. Por 2,20 tiene usted desde cola de toro hasta un serranito, pasando por montaditos de carne, pimientos rellenos de bacalao, carrillada en salsa o pechuga de pollo a la plancha. Esta última tapa baja en calorías debe ser muy del senador Juan Bravo, que hay que mantener la fachada de Petronio, árbitro de la elegancia. Las denominadas tapas especiales son... ¡a 1,60 euros!

Seguimos con los precios que debía haber en La Raza cuando terminó en el Lope de Vega la gala de inauguración de Canal Sur Televisión. Y lo mejor de la carta son los llamados “adicionales”. La última vez que oí esa expresión fue al albañil que todos los viernes me cobraba más de lo presupuestado: “Es que los adicionales son aparte, sabe usted”. En los adicionales entra desde la bolsa de picos por 25 céntimos hasta el gazpacho por 1,70 euros. ¡Así da gusto! Entre el menú sentado a 8,15 euros y las tapas a precio de la Andalucía de Escuredo y Borbolla... que le den morcilla con adicionales a la renovación del Poder Judicial. Llena ahí.