La vida en la flor de un almendro

En las medianías de febrero, cuando aún las nieves se ven en las cumbres y todas las aves escogen pareja según un proverbio medieval, se abren nuevos brotes florales en los almendros de zonas templadas del sur. Este arbolillo de tronco tortuoso y agrietado despliega súbitamente sus entrañables flores en las desnudas ramas, matizando con un variante blanco-rosado los grises invernales de campos incultos y tierras labradas. El almendro era una planta muy estimada en antiguas civilizaciones, siendo expandido por fenicios y romanos desde sus regiones naturales del este europeo, sudoeste asiático y norte de África. Su semilla, la almendra, ofrece múltiples aplicaciones nutricionales, cosméticas y medicinales, y de ella se extrae un aceite muy apreciado; asimismo, forma parte de las tradiciones árabe y hebrea para la confección de mazapán, turrón y otros dulces. Puede encontrarse asilvestrado y como ornamental, aunque en Andalucía se halla mayormente en extensiones agrarias; en Sevilla está ausente de calles, plazas, parques y jardines públicos.

Muchos acuden a verlo en floración, pues su contemplación genera un impulso anímico que presagia la próxima primavera, el renacimiento vital, cuando se aguarda el creciente influjo del sol que disipará las nieblas de cuerpos y almas. Es una experiencia cuasi mística introducirse en el hermoso paisaje de almendros en flor en campos de la antigua Bética, el cual se asemeja al de los cerezos en el valle cacereño del Jerte, aunque sus delicadas y efímeras flores marchitan en pocos días.

"Bajo ese almendro florido,/ todo cargado de flor/ recordé, yo he maldecido/ mi juventud sin amor./ Hoy, en mitad de la vida,/ me he parado a meditar./ ¡Juventud nunca vivida,/ quién te volviera a soñar!" (Antonio Machado).

Es necesario y reconfortante tener la posibilidad de disfrutar en campiñas o sierras del aire frío de la mañana, del arrullo templado del mediodía, de la brisa fresca de la tarde y del resurgimiento de la propia vida en la flor de un almendro. Es lo que también desean nuestros mayores, recobrar el aliento sintiendo el nuevo presente y revivir lo que a veces ni recuerdan: las ansiadas primaveras de siempre; las amistades de antes, aunque muchas ya ausentes; y disfrutar del tiempo que resta, pues cada segundo que se extravía de vida plena se pierde de eternidad. El camino que puede conducir a la paz individual, que debería ser el fin supremo de los seres humanos, ha de ser transitado a cualquier edad a través del cariño cercano, no en el aislamiento de un bienestar frío y aletargado en aras de una supuesta salud de invernadero que abrasa bajo una capa de soledad que oscurece y quiebra las almas...

"¿Que cuántos años tengo? - ¡Qué importa eso!/ ¡Tengo la edad que quiero y siento!/ La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso./ Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido./ Pues tengo la experiencia de los años vividos./.../ ¡Qué importa cuántos años tengo!" (José Saramago).