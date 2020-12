Eutanasia: no todo lo legal es aceptable

No daré veneno a nadie, ni aunque me lo pida. Tampoco le sugeriré a nadie esa posibilidad. Son dos enseñanzas del juramento de Hipócrates. No todo lo que es legal es moralmente aceptable. La aprobación de la ley que hace legal la eutanasia es una barbaridad. El Estado pasa de defender la vida a ser responsable de la muerte de personas. No quisiera estar, por nada del mundo, en la conciencia de personas que deciden, o consienten, la muerte de una persona. Cada persona es irrepetible y Dios decide cuándo nace y cuándo muere, no el hombre.