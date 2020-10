La UPO y las clases presenciales

Es incomprensible e injustificable que hasta el día 6 de octubre no hayan podido celebrar la reunión (vicerrector de Posgrado, vicerrectora de Estudiantes y vecana de Facultad de Derecho) sobre el uso de los espacios en la UPO, cuando el curso ha empezado hace varias semanas.

Es penoso que, ahora que los alumnos ya han firmado sus contratos de alquiler, cuando ya han contratado wifi, cuando las familias han hecho un gran esfuerzo para lo anterior y para llevar a cabo la correspondiente mudanza, justo cuando están empezando a organizarse a pesar de la difícil coyuntura, se les comunique que todo eso no ha servido para nada, que la matrícula que hicieron no significa nada, que no va a haber ninguna clase presencial en todo el semestre, que se acaban de dar cuenta de que no caben en sus 126 hectáreas de la antigua Universidad Laboral de Sevilla, ese “campus único” reconocido “como Bien de Interés Cultural” (cito la página web de la UPO).

En segundo lugar, es lamentable la forma de determinar qué cursos podrán tener clases presenciales y cuáles quedarán fuera. Los primeros afortunados, lógicamente, son los alumnos de primero y luego, “probablemente”, dice la decana de la Facultad de Derecho, “será cuarto curso, pues el número de alumnos matriculados es mucho menor que en el resto de los cursos.” Este criterio no sélo carece de cualquier base pedagógica, sino que además no tiene en cuenta, por ejemplo, la realidad de la que vienen los actuales alumnos de segundo curso, confinados en primer curso de manera repentina con unas consecuencias desastrosas, y que ahora continuarán su confinamiento otro semestre completo, como mínimo.

La perspectiva desde la que afrontarán el curso los estudiantes de derecho de la UPO es bien distinta de la que muestran las fotos de su página web, donde se lee: “Aquí empieza tu futuro, contamos con un moderno sistema docente, con grupos reducidos, prestando especial atención a las clases prácticas.” Cuesta responder al enigma de cómo si los grupos son reducidos, no son capaces de dar al menos algunas clases en ese espacio imponente de que disponen.

Les pido que se replanteen el tema, que tengan en cuenta que se están dando clases presenciales en muchas universidades y en muchos institutos y colegios de este país. Gestionen espacio y recursos de forma creativa y responsable. Indudablemente, por encima de la investigación, toda universidad debe pensar en primer lugar en beneficiar a sus alumnos, mucho más en las circunstancias actuales.