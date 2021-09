No a los presupuestos de Espadas

En 2015 y 2019 Juan Espadas consiguió ser alcalde con los votos favorables de los concejales de Podemos e Izquierda Unida, a cambio de un ramillete de "medidas sociales. Ídem de lo mismo pasó con los presupuestos municipales de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, donde Espadas volvió a venderles la moto de los "presupuestos más sociales". Está finalizando 2021 y todavía no hemos visto una mejora cualitativa de los barrios más desfavorecidos de Sevilla. Levantar carreteras tres y cuatro veces, plantar naranjos a destajo o cambiar sin ton ni son el sentido circulatorio de calles sí que hemos visto pero planes de empleo, de inserción, medidas medioambientales valientes, reforzar el transporte público o un nuevo modelo de ciudad, de todo esto no hemos visto nada en seis años. ¿Van a dejar los militantes de Podemos Sevilla e Izquierda Unida que sus concejales aprueben otros "presupuestos sociales" idénticos a los anteriores?, ¿van a conformarse con la abstención y ponerse de perfil por sexto año consecutivo?, ¿van a dejar que Espadas se lleve el gato al agua con sus presupuestos del tebeo y luego se marche de candidato a la Junta de Andalucía?, ¿van a seguir obviando a los barrios de Sevilla? Los concejales sí porque están muy cómodos en su sillón del Ayuntamiento haciéndose fotos y ganando 50.000 euros al año pero la militancia de Podemos e IU debe plantarse y decir rotundamente NO a "los presupuestos más sociales" de Juan Espadas. La única manera viable de llevar a cabo esos presupuestos sería estando dentro del Gobierno municipal y eso Espadas nunca lo consentirá.