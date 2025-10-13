Avances con Doñana

Casi dos años después del acuerdo alcanzado entre todas las administraciones para encauzar el futuro del Parque Nacional de Doñana, el Gobierno acaba de aprobar la primera convocatoria de ayudas para renaturalizar unas 400 hectáreas que se regaban irregularmente. En total son 28,5 millones de euros los que el Ejecutivo pone a disposición de los agricultores para que renuncien a esta actividad en sus tierras. Como tope, si cumplen los requisitos, recibirán como compensación unos 70.000 euros por cada hectárea recuperada. El resto, hasta los 100.000 euros pactados, deberá aportarlo la Junta de Andalucía y, en este caso, la Diputación de Huelva. Una solución que se alcanzó en noviembre de 2023 y que frenó la iniciativa del PP que pretendía regularizar los riegos para más de un millar de hectáreas de cultivos de fresas, que contribuían a la sobreexplotación del principal acuífero del espacio. La decisión del Consejo de Ministros supone un primer avance en este lento discurrir del plan que contempla una recuperación ecológica y forestal en los suelos de este parque que afecta a 14 municipios de Huelva, Sevilla y Cádiz. Afortunadamente las lluvias de la pasada primavera pusieron fin al último ciclo de sequía y las señales de alarma con Doñana se suavizaron. Motivo de más para actuar ahora con urgencia y pedir mayor agilidad para que las nuevas convocatorias se sucedan a mejor ritmo y alcancen a todos los terrenos afectados por las actividades agrícolas ilegales. El documento aprobado fue muy ambicioso y supone una inversión de más de 700 millones, sólo por parte del Ministerio de Transición Ecológica. La renuncia que se les exige a los agricultores es por un periodo de 30 años. Tan importante como los desembolsos previstos será la articulación de mecanismos de vigilancia para que los afectados cumplan lo prometido. Pero que nadie se engañe, si no se implementan actividades económicas alternativas el riesgo de regresión continuará latente.