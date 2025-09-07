Un pacto urgente por la vivienda

El precio de la vivienda se dispara. En España y, más aún, en Andalucía. Así lo certifica el INE, que señala que en la comunidad creció un 13,6% en el segundo trimestre de 2025 respecto del mismo periodo –de abril a junio– de 2024. Y el coste de la vivienda ubicada en la región supera la media nacional. Se trata de un incremento no visto desde la burbuja inmobiliaria que precedió a la Gran Recesión. Acceder a una vivienda se ha convertido en un problema grave y, aun así, se vende todo: hay un déficit de oferta para una demanda tensionada por factores concretos que explican esa alza mayor en Andalucía. En primer lugar por el problema de que hay más población que demanda un sitio en el que vivir, bien por la inmigración que está permitiendo el crecimiento económico que hace destacar a la economía española en la UE, bien porque hay extranjeros no residentes capaces de pagar hasta un 60% más. Sólo los extranjeros acaparan el 25% de las ventas de viviendas. Un segundo problema de demanda se genera porque por la primera vivienda compiten la segunda y tercera vivienda, el alquiler temporal, el acaparamiento de suelo y otros usos. El déficit de oferta se agrava por el tipo de vivienda que se construye. Por ahí pasa la primera de las soluciones: es necesario construir de forma masiva vivienda asequible en las zonas de alta demanda. Sólo cinco provincias –Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga– suman el 50% del déficit total de vivienda. Además, en localidades con atractivo turístico, el alquiler temporal hace subir los precios: Málaga es el paradigma de este problema, pero también aparece en ciudades como Granada o Sevilla, pero no en Córdoba o Jaén. Para lograr acabar con este problema social creciente, se hace urgente e imprescindible un pacto del que participen todas las administraciones, con protagonismo absoluto del nivel municipal. Un pacto alejado de la polarización y el partidismo, lo que no invita al optimismo en el clima político actual.