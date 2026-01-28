Peligrosa deriva autoritaria en Estados Unidos

Transcurrido un año desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos existen pocas dudas de que la primera potencia mundial se enfrenta a una deriva autoritaria que no tiene precedentes en la historia reciente del país. Las brutales actuaciones de la policía migratoria, que se han cobrado ya varias víctimas mortales en Minnesota y otros estados, son posiblemente el aspecto más alarmante y que mayor rechazo ha despertado tanto en Estados Unidos como a lo largo del mundo. Los agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE), que en español se traduciría como Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se han convertido en una especie de policía política para la que no existen reglas, que actúa con enorme violencia en las calles y que no dudan en usar sus armas con una discrecionalidad que asusta. Pero no son solo las actividades del ICE contra ciudadanos extranjeros o nacionales o las justificaciones que les dan las autoridades de Washington las que abonan la teoría de que los principios democráticos están a la baja. Es la actitud permanente del presidente, su desprecio por los controles parlamentarios y judiciales y su forma de comportarse en las relaciones internacionales lo que indica una crisis del sistema en la que está en riesgo el juego de contrapoderes que ha caracterizado la política estadounidense en los dos últimos siglos. Es lógico que en un país que ha demostrado a lo largo de la historia una enorme madurez social empiece a despertarse un sentimiento de rechazo ante lo que está pasando. En esa clave hay que interpretar las últimas elecciones para alcalde de Nueva York o el movimiento de protestas en las calles ante los abusos y el pistolerismo en el trato a los inmigrantes. La situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que Estados Unidos ha sido para muchos países un modelo de libertad y de respeto a las minorías. Hoy esos dos principios están en claro retroceso.