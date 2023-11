Cien millones de euros para hacer Más Sevilla desde Diputación

Para que un plan sea realidad, el primer paso es tener asignación presupuestaria. El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado dotar con cien millones de euros el Plan Más Sevilla. De ellos, 30 van para el funcionamiento de la propia institución y 70 destinados específicamente para los proyectos de las localidades. De aquí, 49 millones son gastos incondicionales de los municipios y 21 son para la implantación de la Agenda Urbana. La dotación del Plan Más Sevilla procede del remanente de tesorería de la institución. Es más, Javier Fernández no descarta que una vez que se liquide el presupuesto de 2023 se pueda ampliar la partida con esos remanentes.

Los ayuntamientos tendrán libertad para gastar un 70% de esta cantidad en proyectos de su ámbito competencial, el resto será para programas incluidos en la Agenda Urbana como el cambio de flota municipal a vehículos eléctricos, cambios a iluminación led, instalación de placas solares, gestión de residuos, movilidad. Los consistorios deberán aprobar su propio Programa municipal ‘Más Sevilla’ y presentar su solicitud vía web desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero de 2024. Estos proyectos y memorias de trabajo para se podrán empezar a desarrollar a finales de mayo y tendrán un plazo de ejecución 18 meses.

"Estamos convencidos de que la cohesión social y territorial debe ser digital y tecnológica y por esta razón en el Plan se apuesta por la digitalización", señala Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación. El Plan se ha aprobado en el Pleno provincial con los votos a favor de PSOE y Con Andalucía y la abstención de los grupos PP y Vox.

Un reparto que, según explicó Fernández de los Ríos, tendrá en cuenta el porcentaje de cohesión territorial y la "discriminación positiva entre municipios favoreciendo a los más pequeños y alejados en términos de proporción". En los extremos, Dos Hermanas recibe cuatro millones de euros y El Madroño, 300.000 euros. "Se trata de avanzar buscando el equilibro entre territorios apostando por la sostenibilidad y la digitalización", afirma el presidente.

Prevención de inundaciones y carreteras

De los 30 millones destinados a programas globales, 14,8 son para proyectos de carácter supramunicipal. Aquí destacan 5,5 millones para la prevención de inundaciones; dos millones para el equipamiento de los espacios culturales; cinco millones para los PGOUs municipales, donde ya se han invertido 13 millones de euros; dos para las convocatorias de proyectos de entidades sin ánimo de lucro, una partida que ya cuenta con un millón en los presupuestos de 2024 y 300.000 euros para auditorías energéticas en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

El resto, 15,2 millones de euros supondrán una importante inversión en carreteras provinciales, 10,5 millones de euros. Esta cantidad se suma a los 3,5 millones adicionales en los Presupuestos 2024 y el programa de conservación de carreteras, con 13,8 millones de euros para el periodo 2024-26.

A las carreteras se suman 1,27 millones de euros en la actualización de instalaciones del antiguo cuartel de la Puerta de la Carne, que forma parte de la sede de la Diputación, tres millones de euros para la elaboración técnica de proyectos y 400.000 euros para programas menores.

Esta inyección económica para los municipios no significa carta libre para el capítulo de gastos de cada consistorio, que no podrán utilizar el dinero para gastos de estructura o de deuda.

Proyectos con la ciudad de Sevilla

Un plan en el que no entra la capital "por lógica. Nosotros tenemos un presupuesto de 560 millones de euros y el alcalde de Sevilla ha anunciado que el suyo será de mil millones". Esto no impide que desde la Diputación se apueste por proyectos conjuntos. "He mandado una carta para tratar la posible cesión del antiguo edificio del mercado de la Puerta de la Carne y estamos dispuestos a trabajar en proyectos conjuntos en los espacios culturales que tenemos en la ciudad como la Casa de la Provincia o San Luis de los Franceses", explica Fernández.

Asimismo, el presidente volvió a referirse a la gran empresa pública de agua. "Estamos esperando que se constituya Aljarafesa y al mismo tiempo estudiando el formato jurídico que tendría la unión de todas las empresas de abastecimiento más los 24 municipios que están fuera del sistema de aguas", aclaró.

Criterios

En esta ocasión y teniendo en cuenta la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), se fijan los criterios básicos en orden a su traslación a los ayuntamientos en el momento inicial de la planificación, de forma que el proyecto de Plan se abre a la participación municipal en el arranque del procedimiento y no con posterioridad.

Otra característica y mejora de este Plan es que facilita que las entidades locales beneficiarias puedan configurar libremente, dentro del Plan, su propio Programa Municipal ‘Más Sevilla’, adecuado a sus necesidades e intereses peculiares, dentro de las distintas competencias previstas en la LAULA, sin que se produzca una excesiva compartimentación previa de los fondos entre programas de distinta naturaleza.

Programa de Cooperación General. Criterios

El Área de Cohesión Territorial de la Diputación ha sido la encargada de formular la propuesta para el proyecto de Plan Provincial bajo el nuevo procedimiento de tramitación, que en este acuerdo plenario se limita a la propuesta de un Programa de Cooperación General con los siguientes criterios:

Criterios territoriales poblacionales. Mediante este criterio todos los municipios (excepto Sevilla capital) y Entidades Locales Autónomas son beneficiarias.

Criterios financieros. El Programa cuenta con 70 millones de euros y se financia con fondos propios de la Diputación, si aportación estatal ni autonómica y no se exigirá a los ayuntamientos porcentaje obligatorio de cofinanciación municipal.

Criterios de distribución. Este Programa distribuirá sus fondos aplicando a cada beneficiario el mismo coeficiente de participación que cada ayuntamiento tuvo en el sumatorio de los fondos aprobados para los programas del Plan Actúa, es decir: Cooperación en Inversiones y Servicios, Emergencia Social, Municipios Inteligentes, Adquisición de Material Deportivo y Programa de Prevención de la Exclusión Social.

Criterios sectoriales. Por una parte, y de manera general, de los 70 M€ con los que cuenta el Plan, 49 M€ financiarán las actuaciones municipales bajo cualquier modalidad de competencia local. De forma específica, 21 M€ financiarán actuaciones municipales destinadas a políticas o líneas con finalidades medioambientales y tecnológicas.

Criterios de subvencionalidad. Los ayuntamientos presentarán su propio Programa municipal ‘Más Sevilla’, donde se priorizarán de entre el conjunto de sus necesidades en materia de inversiones, actividades y servicios, aquellas actuaciones concretas, individualizadas e identificables que se incluirán con cargo al Plan, en forma de Memora Descriptiva.

La inversión será subvencionable en sentido amplio, es decir, no solo para las obras y sus distintos conceptos (ejecución material, contratación de los servicios de redacción de proyectos y direcciones, las expropiaciones necesarias, estudios y trabajos técnicos vinculados a las inversiones; sino otras inversiones no constructivas como la adquisición de inmuebles, equipos, suministros o maquinaria de vida útil superior al año.

Criterios de asistencia técnica. La Diputación podrá prestar, a petición municipal, la supervisión de proyectos a efectos de licitación; la designación de persona funcionaria representante de la Administración para el acto de recepción de obras para aquellos ayuntamientos sin recursos funcionariales suficientes. Y, por último, asistencia técnica de redacción de proyectos y direcciones de obras, excepto para obras faseadas e iniciadas bajo dirección municipal. Tendrán preferencia los ayuntamientos con población inferior a 3.000 habitantes y serán atendidos por orden creciente de población, hasta el límite de disponibilidad efectiva de asistencia por parte de los servicios técnicos de la Corporación Provincial.

Finalmente, los ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas deberán aprobar su propio Programa municipal ‘Más Sevilla’ y presentar su solicitud vía web desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero de 2024.